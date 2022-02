Escribir artículos largos desde Twitter

Desde sus inicios Twitter ha sido restrictivo en cuanto al número de caracteres permitido para escribir un tuit, pasando de 140 caracteres a 280 a partir de 2017.

Esto ha hecho que las personas se vuelvan en verdaderos expertos tratando de condensar la mayor cantidad de información posible en un tuit para comunicar su mensaje.

No obstante, tal parece que pronto ya no tendremos que preocuparnos por esto, puesto que la compañía se encuentra explorando nuevas maneras de permitir a sus usuarios escribir tuits más largos, algo que podría ser posible con la implementación de «Artículos de Twitter».

Se trata de una función que se encontraba en un menú oculto dentro del sitio web de Twitter y que fue descubierta por Jane Wong, investigadora de aplicaciones.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre cuándo se haría la implementación de esta novedad, así como tampoco su funcionamiento, el cual permitiría a los usuarios escribir artículos completos sin estar sujeto a la restricción de los 280 caracteres.

A través de una captura de pantalla compartida por Wong en su cuenta de Twitter se pudo evidenciar como los usuarios tendrían disponible la opción para crear un artículo en la plataforma.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022