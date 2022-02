YouTube facilita ver vídeos en pantalla completa desde el móvil

YouTube se está actualizando en su app móvil con cambios en la interfaz del reproductor de vídeos.

Cuando pasas un vídeo a pantalla completa, verás que se implementa un nuevo diseño con más opciones.

YouTube implementa nuevo diseño en su reproductor de vídeo

Si usas con frecuencia YouTube en tu móvil, notarás un nuevo diseño en el reproductor de vídeo.

Cuando pasamos el reproductor de vídeo a pantalla completa, perdemos algunas opciones. Sin embargo, YouTube quiere que siempre dispongas de todas las funciones del reproductor, sin que te resulte invasivo, así que está sumando una nueva interfaz.

Tal como menciona 9to5Google, notarás que cuando estás en modo de pantalla completa se suma una nueva fila de iconos para los botones de Me gusta, No me gusta, Comentarios, Ver más tarde y Compartir. Y en la parte derecha, encontrarás la opción de «Más vídeos» con algunas vistas previas de las opciones disponibles.

Por supuesto, todas estas opciones no están siempre visible en la pantalla. Para que todos los botones que mencionamos aparezcan en el reproductor tendrás que pulsar sobre la pantalla. Por ejemplo, si quieres guardar el vídeo en tu biblioteca, solo pulsa sobre el reproductor para que aparezca el menú de opciones, y listo. O si quieres dejar un comentario, pulsa para que aparezca la lista de iconos y puedes abrir la barra lateral para ver la sección de comentarios.

No necesitas pausar el vídeo, ni tendrás que abandonar el modo de pantalla completa si quieres realizar una de esas acciones. Y como vimos, tampoco afectarán la visualización del vídeo. Y por otro lado, notarás que se reemplaza el menú de los tres puntitos por el icono de configuración.

Este cambio en el diseño del reproductor de YouTube ya se está implementando en la app para Android, así que puede que ya lo tengas disponible en tu cuenta. En cuanto a YouTube para iOS, es posible que también reciba este nuevo diseño de forma gradual en los próximos días.