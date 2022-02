PageTuner, para solicitar cambios en una web dentro de tu equipo de trabajo

Si estáis trabajando en la web de un nuevo cliente, y quiere realizar algunas modificaciones, seguramente os enviará una lista de cambios, con pantallazos, por email. Otra posibilidad es realizar una videoconferencia donde se vayan mostrando los cambios deseados, cambios que iremos anotando para transmitirlos posteriormente al equipo de trabajo.

No es un proceso sencillo, porque muchos cambios pueden perderse por el camino, y realizar pantallazos o descripciones no siempre es la mejor manera de pedir el cambio en una página web.

Ahí es donde entran las herramientas que permiten alterar una web y crear un documento de cambios realizados, permitiendo al mismo tiempo el trabajo en equipo para que se vean los cambios solicitados.

pagetuner.io es una de las soluciones que hacen exactamente eso. Solo tenemos que instalar la extensión de Google Chrome y abrir la web deseada. Todos los campos serán ahora editables para nosotros, siendo posible cambiar textos y formatos manteniendo un registro de cambios.

Lógicamente, los visitantes de la web que no tengan la extensión, no verán nada diferente, pero nuestro equipo de trabajo, usando el mismo plugin, podrá verlo todo y ponerse manos a la obra.

La web permite exportar el documento de cambios en PDF o en XLS, mostrando también los comentarios que se hayan realizado en todo momento.

La solución tiene prueba gratis, con un precio de 39 dólares al mes para poder gestionar un único proyecto de esta forma.

Opinión personal.

No es la primera solución que vemos de este tipo. Durante los últimos 16 años han aparecido propuestas muy semejantes con el mismo formato de «extensión para navegador». Ninguna de ellas ha llegado a ser extremadamente popular en esta categoría, ya que para que sea realmente útil es necesario que el cliente final lo use para solicitar cambios, y eso raramente ocurre.

Los clientes siguen usando el email, el Whatsapp y el teléfono, piden cambios a medida que los ven en el metro, en el despacho o en el baño, desde el móvil, tablet u ordenador. No es algo pensado y ordenado, es algo inmediato basado en capturas de pantalla y descripciones, y seguirá así durante mucho tiempo, ya que ese cliente final no es un experto en herramientas tecnológicas (si lo fuera, igual no necesitaría nuestra ayuda).

Aún así, las apps como la mostrada hoy pueden ayudar a los equipos internos, ya que sigue siendo más fácil que un líder de proyecto envíe las solicitudes de esta forma ordenada que no como una gran lista de emails. Aún así, las herramientas de bugtracking continúan siendo fundamentales para mantener un rastro de todo lo que se ha pedido y del estado de cada pedido.