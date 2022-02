Ideas para tu próximo vídeo de Youtube generadas por Inteligencia Artificial

Si estás sentado esperando que llegue alguna excelente idea para el próximo vídeo de Youtube, sigue leyendo, porque hay una Inteligencia Artificial que ofrece ideas gratis.

Si analizamos los vídeos más populares y creamos un documento con los temas que más éxito tienen, llegaremos a la misma conclusión que la IA que nos está ayudando en este caso, un sistema que ofrece ideas a partir de las palabras que le digamos.

Si le decimos que queremos crear un vídeo de cocina para geeks, nos dice que cocinemos un rissoto mientras jugamos a Minecraft. Si le decimos que queremos un vídeo original de Minecraft, nos dice que construyamos muebles de IKEA en el juego… solo tenemos que decir en pocas palabras lo que queremos hacer, y esperar a que la IA nos de el resultado.

Disponible en ideas-generator.com, comentan que esta herramienta puede generar ideas de videos virales con el modelo GPT3 que se entrena con los datos de los videos de YouTube más populares.

Funciona mejor si le decimos las palabras iniciales en inglés, y siempre podemos recorrer entre las últimas ideas generadas por si nos sirve de inspiración para nuestro próximo proyecto.

Opinión personal.

La idea no es mala, ayuda a ahorrar tiempo de análisis, aunque tal y como funciona Youtube hoy en día, dependemos demasiado de un buen SEO y una gran dosis de suerte para que un vídeo se haga viral en poco tiempo.

Las visitas de un vídeo pueden venir de diversas formas, pero podemos crear tres grupos principales:

– Los suscriptores. No son avisados por email como antes, por lo que tienen que tener la campanita puesta y aún así ahcer caso a la notificación. Se pueden tener millones de seguidores de un canal y no llegar a las 1.000 visitas por video. Para ellos, no hay idea generada por IA que valga.

– Los paracaidistas que buscaban algo por Youtube pero no te conocen. Seguramente no buscarán recetas hechas en Minecraft ni nada de lo que esta IA sugiere, por lo que tampoco serán el objetivo principal del proyecto.

– Los que ven vídeos relacionados. Aquí sí puede haber nicho, ya que es llamativo ver un título «que tire» al lado de un vídeo que estamos viendo. Cada vez hay más tráfico de esta fuente, por lo que no es una mala idea darle la oportunidad a las ideas generadas por Inteligencia Artificial.