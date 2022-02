Gmail tendrá un nuevo diseño que facilitará tu trabajo

El equipo de Google anunció que cambiará algunos aspectos de la interfaz de Gmail para ofrecer una mejor experiencia de trabajo al usuario.

Te contamos de qué se trata y cómo puedes implementar el nuevo diseño en tu cuenta de Gmail.

Google comenzará a implementar una vista integrada en Gmail para que resulte más fácil a los usuarios acceder a Meet, Spaces y Chat, tal como ves en la imagen de arriba.

La idea es que el nuevo menú de navegación facilite a los usuarios alternar entre la bandeja de entrada de Gmail, los chats pendientes o la posibilidad de unirse a reuniones de trabajo. Y por supuesto, las burbujas azules indicarán si hay contenido pendiente cuando el usuario se encuentra en otra sección del menú.

Esta vista integrada comenzará a probarse a partir del 8 de febrero. Así que los usuarios podrán habilitar esta nueva vista de Gmail desde la configuración, y regresar en cualquier momento a la versión clásica. Esta fase durará desde febrero hasta abril, así que durante este tiempo los usuarios decidirán si probar este diseño o no.

Pero a partir de abril, la vista integrada comenzará a implementarse de forma predeterminada en Gmail, aunque los usuarios podrán regresar a la versión anterior desde la configuración. Y desde el segundo trimestre de 2022, la vista integrada de Gmail se convertirá en la única opción. Así que los usuarios no podrán alternar entre una vista y otra, o regresar a la versión clásica. Esta es la hoja de ruta que ha compartido el equipo de Google para la nueva vista integrada de Gmail.

Tal como menciona el equipo de Google, este cambio de diseño de Gmail estará disponible para estas cuentas:

Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline y Nonprofits, así como para clientes de G Suite Basic y Business