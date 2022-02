Apple permite ocultar las apps en App Store para dar acceso limitado

Apple anunció un cambio en la dinámica de App Store que facilitará publicar apps que deseamos compartir solo con un grupo limitado de usuarios.

Si bien este sistema requerirá que las apps pasen por un proceso de revisión para solicitar un enlace, permitirá que usar la tienda para publicar aplicaciones que no son para distribución pública.

Si bien los desarrolladores quieren que las apps que se publican en App Store llegue a la mayor cantidad de usuarios, no siempre éste es el objetivo. A veces, las apps solo tienen como objetivo ser compartidas por un grupo de usuarios, como puede ser un equipo de trabajo para uso interno.

O pueden ser apps temporales para eventos específicos, pruebas internas, como parte de un programa educativo, etc. En ese caso, Apple ahora permite que las apps se suban a App Store, pero que permanezcan ocultas para que solo se pueda acceder a ellas mediante enlaces.

Es decir, no van a estar listadas en App Store. Si alguien busca esa app no la encontrará, y solo las personas que tienen el enlace podrán descargarla a su dispositivo.

Publica tus aplicaciones que no son adecuadas para su distribución pública como no listadas en el App Store, visibles sólo con un enlace directo. Las aplicaciones no incluidas en la lista no aparecen en ninguna de las categorías, recomendaciones, gráficos, resultados de búsqueda u otros listados del App Store.