Microsoft Teams ya permite chatear con cualquier usuario fuera de la organización

Microsoft Teams se está actualizando con una nueva dinámica que podrá ahorrarte mucho tiempo cuando estás trabajando desde la cuenta de tu organización.

Ahora cuenta con una nueva opción que facilita comunicarse con usuarios externos, sin importar si tienen una cuenta de empresa o una cuenta personal de Teams.

Nueva opción de Teams para chatear con usuarios externos

Microsoft Teams tiene muchas funciones que facilitan el trabajo en equipo y gestionar proyectos con usuarios externos. Por ejemplo, si tienes que comunicarte con usuarios comerciales que no pertenecen a tu organización, puedes hacerlo directamente desde la app de Teams sin necesidad de cambiar de cuenta.

Y ahora esta dinámica se potencia aún más con una nueva actualización. Microsoft Teams ahora permite chatear con usuarios que no pertenecen a nuestra organización, incluso si corresponden a cuentas personales.

Así que no solo podrás chatear mediante Teams con usuarios externos que pertenecen a otra organización, sino que también con tus clientes, proveedores, trabajadores externos, etc. Aún cuando ellos no dispongan de una cuenta de empresa, y usen una cuenta personal de Teams.

Esto evitará que tengas que cambiar repetidamente de cuentas de Teams para comunicarte con diferentes usuarios. Y la dinámica que propone es muy simple. Solo tienes que ingresar el número de teléfono o dirección de correo electrónico del usuario para iniciar el chat, ya se individual o grupal.

La invitación para chatear le llegará a su cuenta de Teams, y si aún no tiene, recibirá un mensaje para que cree y configure una cuenta personal. Por supuesto, Microsoft Teams provee a los administradores una serie de controles y herramientas para garantizar la seguridad en este tipo de comunicaciones.

Y por otro lado, si no desean que sus empleados o resto del equipo tenga este tipo de comunicaciones externas, pueden establecer esa opción en la configuración de cuenta de la organización.