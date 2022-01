Instagram ahora permite crear un «remix» con cualquier vídeo

Instagram está lanzando una actualización que permitirá que cualquier usuario pueda reaccionar a cualquier vídeo que encuentre en la plataforma.

Si bien no es una función nueva, solo se aplicaba para los Reels. Sin embargo, la dinámica está cambiando y ahora todos los vídeos tendrán la opción de ser reutilizados para crear una «remix».

Puedes crear remix en Instagram usando cualquier vídeo

El año pasado, Instagram lanzó una función llamada «Remix», con una dinámica similar a los Dúos de TikTok. Sin embargo, solo se aplicó a los Reels. Así que cuando ves un Reel que te guste, puedes usar la opción «remixar este reel».

De esa manera, te grabas reaccionando al vídeo para que aparezca en pantalla partida. Es decir, el vídeo original a la izquierda y tu reacción a la derecha. Sí, así como los Dúo de TikTok. Una dinámica que Instagram ahora extiende a todos los vídeos de la plataforma, tal como mencionan en TC.

Así que no solo encontrarás esta opción en los Reels, sino que en cualquier vídeo público que encuentres en Instagram. El único detalle a tener en cuenta es que es se aplica a los vídeos que se publiquen a partir de esta actualización. Así que no vayas para atrás revisando el perfil de tus creadores favoritos, para «remixar» algún vídeo antiguo, porque no funcionará.

La dinámica seguirá siendo la misma. Solo tienes que pulsar sobre el menú de los tres puntitos y seleccionar la opción «remixar este vídeo». Una vez que realizas esa opción, Instagram te irá guiando para que grabes tu reacción y edites el resultado final. Recuerda que puedes remixar todo el vídeo o una parte que te interese para crear tu reacción.

Y un bonus que suma Instagram es que los usuarios seguirán contando con todas las herramientas de edición de los Reels cuando elijan remixar cualquier vídeo. Así que puedes ser tan creativo como desees con la ayuda de estas funciones extras.

Por otro lado, si un creador no quiere que su contenido sea reutilizado, puede quitar el permiso para que no se remixen sus videos. Una opción que encontrarán en la configuración de «Controles de Reels y remix». Y si no tiene problemas que los usuarios reutilicen sus contenidos, pero quiere establecer algunas excepciones, puedes deshabilitar los remixes en los vídeos en forma individiual.