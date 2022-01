Instagram prepara una nueva opción para ver las historias al estilo TikTok

Instagram está llevando adelante una nueva prueba, con un grupo reducido de usuarios, que nos deja ver un nuevo estilo en la visualización de las Historias.

Y sí, también es una dinámica que ya hemos visto en TikTok. Así que prepárate para encontrar una nueva similitud entre Instagram y TikTok.

Tal como menciona Matt Navarra, Instagram está probando en Turquía un feed de Historias con deslizamiento vertical. Sí, igual que el feed de TikTok o la dinámica que encontramos en la sección de los Reels.

Así que ya no tendrías que hacer el gesto de deslizamiento para moverte a la derecha o la izquierda, sino que te desplazarías siempre en vertical. Si bien no es un gran cambio, no se puede negar que se siente mucho más natural desplazarse por el feed vertical, ya que es la forma cómo consumimos todo el contenido en el móvil.

Desde el News Feed de Facebook hasta los vídeos de la página principal de YouTube. Y por supuesto, sería otra estrategia de Instagram para impulsar aún más el contenido en vídeo y tendrá coherencia con el feed de los Reels.

Instagram ya dio indicios de esta propuesta el año pasado, pero no era una función operativa. Sin embargo, ahora ya hay capturas de pantalla de cómo funciona esta nueva dinámica. Por supuesto, aún a modo de prueba, y solo para un grupo de usuarios.

Habrá que ver si Instagram decide implementar esta dinámica de «historias verticales» en alguna de sus futuras actualizaciones. Recordemos que hay muchas funciones de Instagram aún en pruebas, y algunas novedades que deberían llegar en los próximos meses.

Por ejemplo, el regreso del esperado feed cronologico, que formará parte de una nueva dinámica que permitirá elegir la forma de ver las publicaciones de Instagram. Así que se esperan muchas novedades durante 2022.