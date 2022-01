Google comienza a probar los juegos de Android en Windows

Hace unos meses, el equipo de Google anunció que Play Juegos estaría llegando a Windows 11 en 2022. Sí, toda la dinámica de juegos de Google Play disponible en Windows para jugarlos en nuestras PC.

Ha pasado un poco más de un mes desde esa noticia, y ya hay novedades al respecto. Google está lanzando una versión beta de Play Juegos para PC en mercados selectos.

Google Play Juegos lleva los juegos de Android a Windows

El equipo de Google ya comienza a probar la dinámica de Google Play Games en Windows. Por el momento, se trata de una versión beta disponible solo para Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur. Los usuarios podrán registrarse en la lista de espera y Google irá enviando invitaciones de forma progresiva.

Los usuarios que participan en la versión beta pueden jugar un catálogo de juegos de Google Play en su PC con Windows a través de una aplicación independiente creada por Google. Nos complace anunciar que algunos de los juegos móviles más populares del mundo estarán disponibles en el lanzamiento

Aunque no estará todo el catálogo disponible en esta primera etapa, los usuarios encontrarán títulos como Three Kingdoms Tactics, Mobile Legends: Bang Bang, State of Survival: The Joker Collaboration, Summoners War, entre otros.

Así que los usuarios podrán descargar sus juegos móviles favoritos para jugarlos desde la PC. Esto no solo les permitirá jugar en una pantalla más grande con gráficos optimizados, sino también tener mayor control sobre la dinámica del juego.

Y por supuesto, la biblioteca de juegos y el progreso se sincronizarán entre los dispositivos con solo usar el mismo perfil de Google Play Juegos. Y un detalle que no se ha olvidado Google son los Play Points, ya que los usuarios también podrán ganarlo por su actividad en Play Games desde el PC. Así que podrán acumular y canjearlos en el PC siguiendo la misma dinámica que conocemos en el móvil.