Los 10 mejores juegos de SEGA para Android que puedes probar gratis en 2022

SEGA sin duda alguna es una de las compañías de videojuegos que más ha destacado en la historia de la industria, representando la infancia de millones de niños que disfrutaron de títulos originales como Sonic o Total War, simplemente por poner unos ejemplos.

Por esta razón, desde aquí pensamos que resultaba de alto interés para la gran mayoría de fanáticos de los videojuegos, la posibilidad de contar en su móvil Android con muchos de estos títulos clásicos, así que presta atención porque hoy te estaremos trayendo los 10 mejores hechos por SEGA para probar en este 2022.

Comenzamos por el que sin duda alguna es el videojuego más exitoso de toda la historia de SEGA, hablamos de Sonic The Hedgehog. Aquí se cuentan las aventuras del erizo azul más famoso del mundo dentro de un juego de plataformas, en el cual tendrás que evitar chocarte con cualquier enemigo u obstáculo que se presente en el camino, el modo de jugar clásico de Sonic.

Es prácticamente lo mismo que jugar a Mario Bros, pero una de las principales variantes que hay es que Sonic tiene ultravelocidad, lo que en cierto punto hace que el juego sea mucho más divertido y emocionante.

La saga de Streets of Rage es considerada hoy en día como la pionera del género beat’em up, por lo que sin duda puedes esperar un Streets of Rage Classic con mucha acción, emoción tras la pantalla y demasiados enemigos por derrotar. Como cualquier otro título de este estilo, tendrás que dar todo tipo de golpes, patadas y combos especiales hasta acabar con todo el mal de la ciudad.

Siguiendo con la temática de los juegos de acción y movimiento lateral, nos topamos con otro gran clásico como lo es The Revenge of Shinobi, un videojuego de ninjas en el que eres Joe Musashi, un gran ninja que busca combatir el mal y recuperar a su novia, quien ha sido secuestrada por el villano Neo Zeed.

Utiliza diferentes tácticas de ataque para avanzar de niveles y superar a todos los enemigos, los cuales cada vez se irán volviendo más difíciles de vencer y por tanto, será más complicado llegar al final del juego.

Llegó la hora de traer a Crazy Taxi Classic, uno de los buques insignia de SEGA y un juego en el que muchos disfrutamos gastar muchas horas de nuestra infancia. Básicamente, eres un taxista en la ciudad (mundo abierto) que está en busca de clientes, y cuando se aparezca alguno tendrás que llevarle a su destino antes de que se acabe el tiempo y conseguir el dinero de la carrera, lo demás no importa.

Super Monkey Ball: Sakura Edition es un título bastante divertido del género Endless runner donde se podrán encontrar diversos minijuegos, y el objetivo principal es controlar el campo de juego, más no al corredor. Este modo de juego resulta ser entretenido y con una forma de juego ciertamente cómoda, la cual viene a través del propio movimiento del móvil para que, por consiguiente, se mueva el mapa de juego.

SEGA nos trae en el mismo juego, Golden Axe Classics, los tres capítulos de la icónica saga original de Golden Axe, una serie de videojuegos Beat ‘em up de desplazamiento lateral que ahora se podrá disfrutar desde el móvil. Lucha contra todos los enemigos que hay en Yuria y todos los grandes villanos con tus pociones, golpes y mortales cortes con tu hacha.

Virtua Tenis Challenge

No podía hacer falta un videojuego de deportes, y casualmente SEGA también ha incursionado antes en este mercado, estamos hablando de su Virtua Tenis Challenge. Este título funciona como casi cualquier otro juego de tenis que puedas encontrar para tu móvil Android, incluyendo todos los saques y golpes diferentes, estadios, jugadores y muchas cosas más que te harán disfrutar del juego al máximo.

Otro juego de desplazamiento lateral no puede hacer falta en este listado, y aquí es donde Altered Beast Classic entra en escena. En este universo eres alguien llamado Altered Beast y te encuentras en el infierno, pero para conseguir el objetivo del juego que es rescatar a la hija del dios Zeus, tendrás que luchar contra miles de demonios y los jefes finales de cada nivel en los niveles más profundos del inframundo.

Podrás convertirte en todo tipo de depredadores para avanzar con mayor facilidad y rapidez los niveles, pasando desde un lobo o un tigre hasta un dragón, y lo genial es que cada uno cuenta con diferentes poderes especiales de ataque.

Ristar Classic es un juego de plataformas en el que eres Ristar, una estrella que deberá liberar a todos del villano galáctico Kaiser Greedy, quien ha dejado en las tinieblas a todo el sistema estelar Valdi. Siendo sinceros, es un título que entra en la mesa de los mejores juegos de plataformas gracias a su jugabilidad, historia, todos los movimientos disponibles que puedes hacer con Ristar, etc.

Para este juego en específico, nos salimos de la temática clásica y nos adentramos en un videojuego bastante reciente, y no podía ser sobre otro personaje más que Sonic. Lleva por nombre Sonic Forces y pertenece al género de los endless runner (Subway Surfers o Temple Run), por lo que sumando este tipo de títulos, la velocidad para correr de Sonic y las potentes gráficas que tiene el juego, nunca hará falta acción y terrenos por recorrer.