Among Us traerá un nuevo mapa, más roles y modos de juego

Innersloth ha anunciado una serie de novedades para Among Us, que se irán implementando durante 2022.

Y sí, una de las novedades para este año es que al fin llegará el quinto mapa, aunque no han brindado detalles al respecto.

Novedades de Among Us para 2022

Innersloth ha querido dar un anticipo de lo que veremos en Among Us durante 2022. Algunas de las novedades que se anunciaron ya son conocidas, ya que hace rato los jugadores están esperando que se implementen en el juego.

Por ejemplo, el esperado quinto mapa de Among Us. Aunque no han dado ningún dado detalles sobre su propuesta, se espera que renueve el juego con una nueva dinámica y desafíos. Por otro lado, otra de las novedades esperadas es la «lista de amigos», para que no pierdas el contacto con aquellos usuarios con los que te encanta jugar.

También promete que se sumarán más roles para los tripulantes e impostores y un nuevo modo de juego. Y como bonus, se sumarán nuevas colaboraciones con otros juegos o productos y más paquetes cosméticos, entre otras curiosidades. Por ejemplo, ya vimos que con el estreno Scream se anunció nuevas skin para Among Us. Y por supuesto, verás al villano de esta película entre las nuevas skins para el juego.

Y según la hoja de ruta que ha compartido Innersloth, veremos más colaboraciones de este estilo durante el año. Y también aseguran que seguirán trabajando para mejorar la experiencia del usuario, y que situaciones como la creación de cuentas o la elección del chat, no sean un problema ni un proceso confuso.

Así que habrá que esperar futuros anuncios de InnerSloth para conocer más detalles de estas novedades.