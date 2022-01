‘PUBG: Battlegrounds’ ya es gratis en PC, PlayStation y Xbox

Una de las noticias que alegró a los jugadores en fin de año fue que PUBG: Battlegrounds pasaría al formato free to play. Un pendiente que quedó agendado para este 12 de enero.

Así que si te perdiste ayer la novedad de que PUBG: Battlegrounds al fin pasó a un modelo de juego gratuito, ya que se adelantó un día, puedes dar un vistazo a las diferentes plataformas para ver este cambio.

Cómo jugar gratis a PUBG: Battlegrounds

A fin del año pasado, se anunció que PUBG: Battlegrounds dejaría de ser un juego de pago para pasar a ser «free to play». Así que los usuarios no deberían pagar, por ejemplo, los 29,99 euros para la PlayStation.

Por supuesto, aún existiría la posibilidad de pasar a una cuenta premium para aquellos que deseen tener algunas funciones exclusivas. Sin embargo, si quieres jugar PUBG: Battlegrounds sin pasar por caja, podrás hacerlo.

Una promesa que se cumple este 12 de enero, tal como anunciaron en diciembre, aunque ayer ya se realizó la transición a la nueva modalidad. Así que podrás disfrutarlo en tu PC, Xbox y PlayStation de forma gratuita.

Y si te interesa contar con un usuario premium, puedes adquirir una cuenta Battleground Plus con un pago único de 12,99 euros. Entre las ventajas que encontrarás con una cuenta premium es que podrás seguir disfrutando de partidas ranked, jugar una partida personalizada, aprovechar el potenciador de experiencia, así como acceso a una serie de accesorios.

Por otro lado, si ya has pasado por el juego antes que se produjera este cambio, no te preocupes, ya que contemplan esta situación. Una vez que se realice la transición, verás que tu cuenta se actualizará automáticamente a Battleground Plus, sin que tengas que realizar ninguna acción extra.

Además, prometen una serie de recompensas para los usuarios existentes, que irán llegando automáticamente a las cuentas. Para ver más detalles sobre esta transición, puedes consultar el comunicado compartido en diciembre.