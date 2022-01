Netflix publica un libro digital gratuito sobre el arte tras ‘Los Mitchell contra las máquinas’

El equipo de Netflix ha publicado un artbook gratuito de los ‘Los Mitchell contra las máquinas’. Así que si te ha gustado esta película animada de 2021, tendrás mucho material interesante para recorrer en este libro digital.

Verás que se plantea como si fuera un álbum de recortes, como vemos en muchas escenas de la película, con muchísimas ilustraciones, bocetos y algunos manuscritos que recuerdan la fuente de inspiración de la película.

Un artbook gratuito de «Los Mitchell contra las máquinas»

Si te ha gustado «Los Mitchell contra las máquinas» (The Mitchells vs the Machines) y te interesa conocer un poco más detrás de su propuesta, estás de suerte. Y no, no tendrás que comprar el libro impreso. Netflix ha lanzado, a modo de promoción para la temporada de premios que se avecinan, una versión online y gratuito del libro de arte de ‘Los Mitchell contra las máquinas’.

Allí encontrarás muchísimo contenido que te dan un detrás de escena en la creación de los personajes y la producción en general. Por ejemplo, verás cómo se desarrollaron cada personaje, desde el concepto, los primeros bocetos hasta los últimos detalles para darle la identidad final.

Y por supuesto, verás las técnicas de animación utilizadas así como entrevistas y declaraciones de los diferentes integrantes del equipo de la película. Por ejemplo, los productores explican cómo crearon esa escena final para darle un cierre completo a la historia. Además, verás algunos manuscritos como la carta de Debbie Rianda, entre otro material que revela el espíritu tras la producción de la película.

No es un PDF, ni podrás descargar este libro digital. Pero podrás desplazarte sin problemas por todo su contenido. Podrás desplazarte por las páginas usando la flecha para avanzar o valerte de la tabla de contenido que está siempre visible.

En algunas páginas encontrarás que incluye el botón «Read», para que puedas leer el texto que se incluye en el libro en una página emergente. Si te interesa ver todos estos detalles, solo tienes que seguir este enlace para ver el artbook de «The Mitchells vs the Machines».