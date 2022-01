Netflix muestra nuevamente advertencias para impedir el intercambio de contraseñas

Hace unos meses conocimos una prueba que estaba realizando Netflix para evitar que los usuarios compartan las contraseñas. Es decir, que se comparta una cuenta entre varias personas que no corresponden al grupo familia que vive en la misma casa.

Según las capturas de pantalla que compartieron algunos usuarios, cuando Netflix detectaba que una cuenta estaba siendo usada por alguien que no era su propietario, activaba un sistema de comprobación. Ya han pasado varios meses de esa prueba, pero Netflix no ha activado ninguna dinámica similar en las plataformas.

Sin embargo, parece que el equipo de Netflix sigue incursionando en esta idea, tal como mencionan en BGR. Algunos usuarios de Italia se han encontrado con un mensaje de advertencia y sistema de comprobación cuando ingresan a la cuenta de Netflix.

El mensaje de Netflix parece ser el mismo que vimos hace meses, del estilo » Inicia tu propio Netflix ahora» con una indirecta amistosa mencionando que si no vive en la misma casa del titular de la cuenta, necesitará crear una propia para seguir disfrutando de los contenidos.

O si quiere continuar usando esa cuenta, Netflix propone enviar un código de verificación para comprobar que es el titular de la cuenta. Así que la dinámica sigue siendo la misma, con un mensaje que trata de persuadir a los usuarios de compartir las cuentas con una promo de 30 días gratis.

Netflix no ha anunciado nada al respecto, así que se sigue tratando de una prueba que no afectará a la mayoría de los usuarios. Habrá que ver si Netflix decide implementar una dinámica similar en alguna de las futuras actualizaciones o considera que es demasiado arriesgado si no quiere perder la simpatía de los usuarios.