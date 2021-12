Para plasmar las reflexiones del año actual en una divertida web

Estamos ya a pocos días de despedir el año actual para dar la bienvenida al 2022, y como suele ocurrir por estas fechas, llegan los propósitos de año nuevo, las nuevas metas a cumplir, los nuevos sueños a materializar, aunque una cosa es lo que uno pueda desear para el año venidero y otro es lo que llegue a ocurrir al final.

Por estas fechas también se suele hacer un repaso de lo que ha sido el año actual, con las cosas positivas y las cosas positivas que han ido ocurriendo a lo largo de los 365 días del mismo, y para quienes quieran una manera divertida de materializarlo, llega ahora My Year in Review.



Materializar la reflexión de 2021 en una divertida página

My Year in Review es una sencilla web donde los usuarios pueden crear, de manera gratuita y en cuestión de minutos, un sencillo resumen de lo que ha sido su año en una serie de aspectos, ofreciéndolos bajo una web de aspecto desenfadado y divertido.

Básicamente han de conectar con sus cuentas de Google para seguir una serie de pasos, en los cuales tendrán una serie de tarjetas con una serie de preguntas a las que han de dar respuestas. Durante el proceso, los usuarios podrán decidir si sus nuevas páginas forman parte o no del directorio de reflexiones de esta herramienta.

Una vez concluida y publicada las páginas, las mismas tendrán sus propias URLs que permitirán a los usuarios compartir sus revisiones del año con sus amigos a través de las redes sociales y plataformas de mensajería, o cualquier otra vía que también puedan ver conveniente.

De esta manera, podrán reflejar logros, deseos y otros aspectos que hayan formado parte de este 2021, y donde también podrán compartir sus deseos para el próximo año, aunque que se cumplan o no ya es otra cosa.

Su creador señala en ProductHunt que:

Cada año escribo mi reflejo del año al final y esta vez pensé por qué no crear algo que haga que este proceso sea simple, guiado y divertido. Así que construí My Year in Review.

Enlace: My Year In Review