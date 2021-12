Cómo encontrar las canciones más populares de los últimos años para guardarlas en Spotify

En torno a la industria musical, durante muchos años han existido los rankings que valoran los principales sencillos lanzados al mercado durante el período en curso, destacándolos por sus cifras de ventas, presencia en radios y en otros casos, por evaluaciones de expertos.

En la actual era digital, la música está mucho más a la mano, principalmente gracias a las plataformas de streaming. Particularmente en Spotify, gracias a una herramienta externa, es posible explorar, escuchar y guardar las canciones de los principales rankings del último tiempo.

Los principales rankings musicales, disponibles para guardar en Spotify

Last Years Singles es un minimalista portal web que compila los rankings de sencillos musicales anualmente presentados por Pitchfork, Billboard, Complex, The Fader, Consequence of Sound, Triple J, NME y NPR. Actualmente, se presentan las listas correspondientes a 2020 y 2021.

Los rankings pueden revisarse al ingresar al sitio, escogiendo entre los disponibles presentados en la portada. Todo público puede revisar las canciones en lista, su correspondiente posición en el ranking y un fragmento sonoro de cada una. Para escuchar completos estos sencillos y guardarlos en la colección personal de Spotify, es necesario conectar una cuenta de aquella plataforma.

Esta herramienta fue creada por el desarrollador Jonny Thaw. En su web comenta: “Honestamente, soy fanático de las listas de fin de año de los sitios de música. Las revisiones definitivamente siempre deben tomarse con una pizca de sal, creo que muchas revisiones de personas esperan obtener algún tipo de validación para algo que ya piensan, en lugar de ser influenciadas por la revisión en sí, pero eso también está bien. Pero definitivamente he descubierto que algunas listas tras la reflexión en realidad han contenido mucha más música que he llegado a amar en los años siguientes, lo que me hizo querer darles un enfoque imparcial cada año”.

Los rankings musicales seleccionados en esta plataforma tienen su origen en respetadas publicaciones musicales, algunas con una reconocida influencia cultivada durante largas décadas. Un ejemplo de esto es el Billboard Hot 100, lista que se publica desde 1955 y que es objeto de referencia en el portal aquí presentado.

Puedes acceder a esta colección musical desde lastyears.singles.