Microsoft Teams ya tiene encriptación de extremo a extremo en las llamadas individuales

Microsoft está actualizando Teams con una de las características más esperadas: la encriptación de extremo a extremo en las llamadas individuales.

Sin embargo, si activas el cifrado E2EE para tus llamadas o videollamadas, tendrás que prescindir de ciertas funciones de Teams. Te contamos todos los detalles a continuación.

Microsoft Teams ya cuenta con cifrado E2EE en las llamadas individuales

Microsoft está añadiendo un plus de seguridad a las llamadas y videollamadas individuales con la posibilidad de activar la encriptación de extremo a extremo. Una dinámica que estará disponible para las llamadas no programadas en la versión de Microsoft Teams en Windows y Mac.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tendrás algunas limitaciones cuando actives esta dinámica. Por ejemplo, cuando uses el cifrado de extremo a extremo no podrás activar los subtítulos, la transcripción en directo o grabar las llamadas. Tampoco tendrás la posibilidad de continuar la llamada o videollamada que iniciaste en otro dispositivo

Y por supuesto, deberás tener en cuenta es que este cifrado solo es para llamadas individuales, así que no podrás agregar a otras personas. Esto no significa que desaparecen todas estas características de Teams, simplemente no estarán disponibles cuando actives el cifrado de extremo a extremo.

Así que si no quieres implementarlo, podrás desactivarlo desde la configuración para usar Teams de la forma que estás acostumbrado. Y un detalle a tener en cuenta es que este cifrado no se aplica a los documentos o archivos que compartas en Teams, ni tampoco a los chats. En esos casos, Microsoft Teams cuenta con protocolos de seguridad independientes.

¿Cómo sabrás si tu llamada cuenta con el cifrado E2EE? Tal como ves en la imagen de arriba, Microsoft Teams mostrará en la parte superior de la ventana el icono del cifrado. Solo tienes que tocarla con el puntero del mouse para ver toda la información correspondiente.

Un último detalle a tener en cuenta es que el cifrado E2EE no estará disponible de forma predeterminada para todos los usuarios, sino que los administradores tendrán que habilitarlo para que la opción aparezca en la configuración de Teams de cada usuario.