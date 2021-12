Google Fotos te muestra lo mejor de tu 2021 en fotografías

Ya estamos a pasos de terminar 2021, y los servicios comienzan a mostrar lo mejor del año. Y Google Fotos también se suma esta tendencia con la colección “Best of 2021”.

Es una colección generada automáticamente, que te da un pantallazo de tu año, con las fotografías que has subido a tu biblioteca de Google Fotos.

Google Fotos ya te muestra “Lo mejor de tu 2021”

Tal como es costumbre casi todos los años, Google Fotos prepara una colección automática generada por IA de nuestro año. Por supuesto, es una iniciativa que dependerá de la cantidad de fotos que has subido al servicio de Google durante los últimos 12 meses.

No esperes que Google Fotos te muestre tus mejores fotografías o que siga un orden cronológico, ya que no hay patrón establecido sobre la dinámica que usa para generar esta colección, tal como mencionan en 9to5Google. Y no, tampoco podrás editar esta nueva creación de Google Fotos.

Y si no te gusta la colección que te prepara Google Fotos, no te preocupes, que puedes crear tu propio “Lo mejor del 2021” en unos pocos pasos. Para ello, solo tienes que valerte de la opción de la app que te permite crear una película con tus fotografías.

Así que solo elige las fotografías que te interesan que aparezcan en tu película de “Lo mejor del 2021”. Una vez que terminas la selección, toca sobre el signo “+” que encuentras en el menú superior, y verás que Google Fotos te pasará al editor de vídeo para que personalices algunos detalles.

Por ejemplo, puedes establecer el tiempo que deseas que aparezca en pantalla cada fotografía, añadir música, cambiar el orden de las fotografías, etc. Una vez que terminas de editar el vídeo, le das a “Guardar” y tendrás tu película creada. Y no te preocupes, podrás editarla tantas veces como desees, aún después de crear el vídeo.