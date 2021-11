Meta se enfrentará al posible veredicto de tener que deshacerse de Giphy

Durante el pasado mes de agosto nos hicimos eco de la posibilidad de que Facebook Inc, ahora Meta, se pueda ver obligada a deshacerse de la adquisición de Giphy, una de las plataformas de GIFs más importantes de Internet, por acción de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), que dada sus investigaciones llevadas desde el pasado mes de junio, se espera que en los próximos días dicte su veredicto definitivo, según informa ahora Financial Times.

De posicionarse en contra de la adquisición, Meta tendría que deshacerse de Giphy, siendo la primera vez que el regulador deshace una importante adquisición de una tecnológica, suponiendo un enorme revés en Meta y en sus planes de integrarlo en sus diferentes servicios, en especial en Instagram.



La CMA llegó a señalar durante el pasado verano que la adquisición de Giphy por parte del entonces Facebook Inc por 400 millones de dólares en mayo de 2020 «dañaría la competencia entre las plataformas de redes sociales y eliminaría a un competidor potencial en el mercado de la publicidad gráfica», contando por aquel entonces con consideraciones preliminares, aunque actualmente está considerando su decisión final, teniendo hasta el próximo 1 de diciembre para publicarlo, según recoge Engadget.

Meta llegó a defenderse indicando que Giphy no opera en el Reino Unido, por lo que la CMA no sería competente en este caso, además de señalar que los servicios de pago de Giphy no deberían de clasificarse como publicidad gráfica.

A este respecto, una de las alegaciones de la CMA es que la adquisición de Giphy eliminaría a un competidor en el segmento publicitario de Internet, además de considerar que también existe la posibilidad de que el acuerdo imposibilitaría a otras redes sociales como Snapchat o TikTok el acceso a la biblioteca de GIFs de la plataforma, entre otros.

Ya el pasado mes de octubre, la situación de volvió al rojo vivo cuando la CMA multó a Meta con 70 millones de dólares al entender que Meta incumplía una de sus órdenes al «rehusarse conscientemente a reportar toda la información requerida».

Dada las malas relaciones entre el regulador de la competencia británico y Meta, es probable pensar que la CMA se posicionará en contra, aunque la posición final la conoceremos en los próximos días, lo que podría marcar un antes y un después.