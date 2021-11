App de ayuda a comunicarse con los ojos, ahora con soporte para español y otros idiomas

Dentro del ecosistema de aplicaciones de accesibilidad de Google nos encontramos con Look to Speak, lanzada hace casi un año ya por el equipo de Google Creative Lab, que permite a las personas con alguna discapacidad que le dificulte el habla por voz, tener la posibilidad de comunicarse con otras personas a través de los movimientos de ojos.

Básicamente, la aplicación ofrece una sencilla interfaz con dos filas de frases frecuentes, donde la persona afectada tan sólo tendrá que señalar la frase adecuada a través de ir dirigiendo la mirada hacia la frase deseada, captándose los movimientos con la cámara frontal del móvil e interpretada por un algoritmo de aprendizaje automático para entender la frase elegida, y así establecer la locución en voz alta de la misma.



Ayudando a más personas con el soporte para los nuevos idiomas

Look to Speak trae ahora una nueva actualización en la que se ofrece soporte para nuevos idiomas, incluido el español, hasta llegar a un total de 17.

La lista de nuevos idiomas soportados es la siguiente: árabe (árabe estándar moderno), bengalí, alemán, español (España), español (América Latina), francés, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, marathi, portugués, tamil, telugu, urdu, y vietnamita.

Hay que tener en cuenta que, además de disponer de una serie de frases y palabras frecuentes de serie, la aplicación se abre a la personalización para posibilitar la introducción de nuevas frases que facilite la comunicación a la persona afectada, incluyendo también nuevo vocabulario así como otros términos que de facto no estén incluidos.

Igualmente, la aplicación también permite el ajuste de la sensibilidad de la mirada para un mejor rendimiento de su cometido.

Lógicamente, Look to Speak no trata de reemplazar los equipos de asistencia más avanzados que existan en la actualidad para facilitar la comunicación a las personas afectadas, siendo más un recurso de accesibilidad que puedan tener más a la mano gracias a su funcionamiento en los teléfonos móviles inteligentes, pudiendo ser llevados a cualquier lugar.

Con la actualización de hoy, disponible de forma gratuita a través de la Google Play Store para dispositivos Android 8 en adelante, Look to Speak se expande a ayudar a muchas más personas en todo el mundo, llegando justamente a las puertas de uno de los momentos con más interacción con familiares y amigos.

Crédito de imagen: Google