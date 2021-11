Cómo aumentar la duración de la batería de tu equipo con Microsoft Edge

Microsoft Edge anunció una serie de actualizaciones interesantes para su navegador web.

Y una de las novedades permite que puedas dar un plus de autonomía a tu equipo cuando se estás quedando sin batería. Te contamos de qué se trata este nuevo modo del navegador de Microsoft y cómo activarlo.

Cómo activar el modo eficiencia en Microsoft Edge

Ya te contamos que Microsoft Edge prepara una serie de actualizaciones. Por un lado, sumará nuevas funciones que facilitará dar seguimiento a los precios de los artículos que nos interesan para compras online.

Y por otro lado, implementará una nueva dinámica para que los usuarios puedan cambiar rápidamente las contraseñas que han sido filtradas en la web. Pero eso no es todo. También está sumado lo que llama «Modo eficiencia», que se puede activar cuando tu equipo se está quedando sin batería.

Es una opción que puedes activar desde la Configuración de Microsoft Edge. Así que abre la configuración del navegador y desplázate hasta Sistema y rendimiento >> Optimizar rendimiento >> Activar el modo eficiencia.

Cuando la activamos, Edge toma una serie de medidas sobre los recursos del equipo para minimizar el uso de la energía y extender la autonomía que puede brindar la batería.

Por ejemplo, puede aplicar cambios en los vídeos, animaciones o en la dinámica de las pestañas para que consuman menos recursos cuando pasa determinado tiempo de inactividad. Tienes que tener en cuenta que estos cambios o medidas que aplica Edge con el «Modo eficiencia» dependerá de tu equipo.

Es una dinámica práctica que podemos habilitar cuando estamos de viaje o trabajando fuera de casa y no tenemos posibilidad de conectar el equipo. Si bien Microsoft no menciona cuánto rendimiento puede aportar con este modo, siempre se agradece un plus en la autonomía de la batería.