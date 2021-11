Microsoft bloquea una aplicación que esquivaba a su navegador Edge

Burlar al navegador que vende el propio sistema operativo no parece una buena idea, pero es precisamente lo que hacía EdgeDeflector, aplicación que ofrecía a los usuarios de Windows 11 la posibilidad de abrir los links en otros navegadores cuando se utiliza la barra de búsqueda del menú inicio, en lugar de usar Edge como opción predeterminada.

Fue el programador Daniel Aleksandersen el responsable, pero ahora ha visto como su EdgeDeflector ha sido bloqueado por Microsoft.

El bloqueo se realizará en la próxima actualización de Windows 11, según comentan en The Verge, y Microsoft defiende el bloqueo diciendo que Windows habilita abiertamente aplicaciones y servicios en su plataforma, incluidos varios navegadores web, por lo que no es necesario bloquear a Edge para ofrecer otras posibilidades. De hecho lo que Microsoft está bloqueando es una redirección que usaba EdgeDeflector, pero también las usan otros navegadores, como Firefox o Brave, por lo que no está claro si el objetivo es bloquear EdgeDeflector o cancelar las funciones que usan esta función en cualquier software.

En este sentido, Microsoft comenta:

[…] la experiencia de búsqueda desde la barra de tareas es un ejemplo de una experiencia de extremo a extremo que no está diseñada para ser redirigida. Cuando nos damos cuenta de una redirección incorrecta, emitimos una solución.

Lo dicho, es la aplicación no es necesariamente la culpable del bloqueo, pero es la que ha pagado el pato por ahora.

Lo que está claro es que Windows 11 hace más difícil cambiar de navegador, y si usamos la búsqueda del menú inicio, veremos a Edge queramos o no.