Google Fotos lleva los filtros avanzados de edición a iOS

Los usuarios de iPhone ahora podrán contar con la opción de los filtros avanzados de edición que ofrece Google Fotos. Una dinámica que hace tiempo está disponible para los usuarios de Android.

Sin embargo, ten en cuenta que no se tratan de filtros gratuitos. Son filtros premium que están disponibles mediante Google One.

Google Fotos estrena los filtros premium en iOS

Google Fotos sufrió varios cambios este año. No solo cambió sus reglas sobre el almacenamiento gratuito de las fotografías, sino que también sumó un toque premium a su servicio con una serie de filtros avanzados. Filtros que solo están disponibles para suscriptores de Google One.

Si has usado las herramientas de edición de Google Fotos, habrás visto que algunas filtros y funciones como «HDR» o «Luz de retrato» tienen un icono de colores con el número 1. Sí, la insignia de Google One. Así que si quieres contar con esas funciones, tienes que pasarte a una suscripción de Google One.

Una posibilidad que estaba disponible solo para usuarios de Android, pero que ahora se extiende para los usuarios de Google Fotos en iOS. Así que puede que ya veas estos filtros premium dentro de la app de Google Fotos desde tu iPhone.

Y por supuesto, estarán bloqueados hasta que cuentes con una suscripción de Google One. En ese caso, estos filtros y funciones premium aparecerán teniendo en cuenta el tipo de fotografía que deseas editar. Por ejemplo, si se trata de una selfie tendrás «Desenfoque» o «Luz de retrato». Y por otro lado, también contarás con una serie de recomendaciones inteligentes según el tipo de contenido.

Los filtros funcionan muy bien, no se ven forzados, sino que encontrarás un resultado muy natural que potencia tu fotografía. Y por supuesto, las fotografías editadas con estos filtros, y guardadas en tu biblioteca, no se pierden cuando cancelas la suscripción.