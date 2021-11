Problemas en el hosting Siteground, Googlebot no consigue ver miles de sus sitios web

Desde el lunes hay miles de sitios web hospedados en Siteground que están viviendo el infierno del mundo SEO. Son invisibles para Google.

Lo que parecía un error de alguno que otro usuario quejándose en Twitter, está resultado algo mucho más global. Personalmente ya conozco a gente que sufre del problema, y ya hay sitios especializados en SEO que están reclamando del asunto.

Vemos los detalles en matttutt.me, donde indican con capturas de pantalla los errores que aparecen cuando Google intenta rastrear alguna de las webs alojadas allí.

El problema no ocurre con todo el hospedaje de Siteground, pero sí con muchos de los sitios alojados allí. Páginas que el día 6 de noviembre se indexaban perfectamente, el domingo ya comenzaban a mostrar problemas.

El robot de Google no puede recuperar el archivo robots.txt actual del sitio, y eso hace que no rastree la web. En algunas ocasiones lo que hace es recuperar alguna versión anterior del archivo robots.txt, incluso alguna versión anterior que esté bloqueando páginas que estaban en desarrollo y que ya no lo están.

Los usuarios reclaman desde el lunes al usar la herramienta de inspección de URL en la consola de búsqueda, donde se ve cómo Google no puede acceder a la página. Otras herramientas, como Rich Results y Mobile Friendly Tester, también fallan.

Lo curioso es que es algo específico con el bot de Google, porque con la función Inspeccionar URL de Bing Webmaster Tools no hay ningún problema. Otras herramientas de Google, como Pagespeed, sí rastrean la página, ya que el problema afecta únicamente al robot de Google.

De momento Siteground no ha dado detalles del problema, no ven ningún error por su parte, y dicen que están trabajando para resolverlos, tal y como indican en Twitter.

Esperemos que los que están sufriendo el problema no se vean afectados mucho desde el punto de vista SEO, ya que desde el lunes han pasado ya más de 3 días sin indexación de Google.