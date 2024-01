Geekom Mini IT12, reseña detallada de este mini PC potente y versátil

Si tienes espacio limitado en casa, buscas algo eficiente, y además quieres portabilidad, el Geekom Mini IT12 se presenta como una opción tanto elegante como potente.

Este mini PC se caracteriza por ofrecer un rendimiento sólido y versátil, apto para abarcar desde tareas cotidianas de oficina hasta requerimientos más complejos como la edición de video y el diseño gráfico. Es que cuenta con un procesador Intel Core i7-12650H acompañado de 32GB de memoria RAM, configuración que le permite desafiar la noción convencional de que el tamaño es sinónimo de capacidad en el ámbito tecnológico.

Aquí te cuento mi experiencia tras haber probado este mini PC durante varios días, una revisión exhaustiva del Geekom Mini IT12 para que la tengáis siempre cerca.

Especificaciones técnicas

El Geekom Mini IT12 es un mini PC que destaca en el mercado actual por sus especificaciones técnicas avanzadas, diseñado para usuarios que buscan un rendimiento de alto calibre en un formato compacto. A continuación, se detallan sus características principales:

Procesador: En el corazón del Geekom Mini IT12 se encuentra el Intel Core i7-12650H, un procesador de última generación conocido por su eficiencia energética y potencia de procesamiento. Este chip asegura un rendimiento fluido y rápido, ideal para tareas exigentes.

Memoria RAM: Equipado con 32GB de memoria DDR4-3200 SODIMM, este mini PC ofrece una experiencia multitarea sin interrupciones. La alta capacidad y velocidad de la RAM facilita el manejo de múltiples aplicaciones y procesos simultáneos.

Almacenamiento: Cuenta con un SSD M.2 de 1TB, brindando un almacenamiento rápido y confiable. Además, este dispositivo ofrece la posibilidad de expandir la capacidad de almacenamiento, lo que es una ventaja para usuarios que requieren más espacio para sus archivos y aplicaciones.

Gráficos: Incorpora Intel UHD Graphics para procesadores de 12ª Generación, proporcionando una calidad de imagen adecuada para tareas generales y algunas aplicaciones gráficas menos exigentes (lo he probado con Photoshop, Autocad y Blender sin problemas, pero no es un ordenador Gamer, que quede claro).

Puertos y Conectividad:

Puertos Traseros: 3 puertos USB 3.2 Gen 2, 2 puertos USB4, 2 HDMI 2.0, un puerto Ethernet 2.5GbE LAN y un DC jack para la alimentación.

Puertos Frontales y Laterales: Incluye un puerto USB 2.0, un lector de tarjetas SD, un jack de 3.5mm para audio y un botón de encendido.

Conectividad: Ofrece Ethernet 2.5GbE, Wi-Fi 6E AX211 y Bluetooth 5.2, asegurando una conexión rápida y estable tanto por cable como inalámbrica.

Dimensiones: Con unas medidas de 117 x 112 x 45.6 mm, este mini PC se destaca por su diseño compacto y portátil, ideal para espacios reducidos o para usuarios que requieren movilidad.

Sistema Operativo: El Geekom Mini IT12 viene preinstalado con Windows 11 Pro, ofreciendo todas las características y funcionalidades más recientes del sistema operativo de Microsoft.

Unboxing del Geekom Mini IT12

Os dejo el unboxing en el vídeo de la review del Mini IT12:

Diseño y conexiones

El diseño del Geekom Mini IT12 representa una armonía excepcional entre estética y funcionalidad. La unidad está envuelta en una carcasa de plástico metalizado de color azul mate, que no solo le otorga un aspecto contemporáneo y profesional, sino que también ofrece una superficie agradable al tacto y resistente a las marcas de huellas dactilares.Este mini PC se destaca por sus dimensiones compactas, midiendo tan solo 117 x 112 x 45.6 mm, y un peso ligero de apenas 652 gramos, lo que lo convierte en un dispositivo extremadamente versátil y adaptable a cualquier espacio de trabajo, ya sea un escritorio minimalista o una estación de trabajo más concurrida.En su panel frontal, el Geekom Mini IT12 está equipado con dos puertos USB 3.2 Gen 2, que garantizan una transferencia de datos ultrarrápida. Además, cuenta con una toma de auriculares de 3.5 mm y un botón de encendido fácilmente accesible, mejorando la ergonomía y la usabilidad del dispositivo. El lateral del mini PC incluye una práctica ranura para tarjetas SD, una característica esencial para los profesionales creativos que necesitan una transferencia de datos flexible y rápida desde diferentes tipos de medios. En la parte trasera del Geekom Mini IT12, se encuentra un completo centro de conectividad. Equipado con dos puertos HDMI y un puerto Ethernet, ofrece opciones de conexión a múltiples pantallas y una conexión a internet estable. También dispone de un puerto USB 2.0 adicional y dos puertos USB4+DP, fundamentales para aquellos que trabajan con configuraciones de múltiples monitores o requieren conexiones de alta velocidad para sus actividades profesionales. En el otro lateral tiene el dispositivo antirrobo.

Hardware y refrigeración

Como comentaba antes, el Geekom Mini IT12 se distingue por su procesador, una auténtica maravilla de la ingeniería moderna: el Intel i7-12650H. Este procesador es miembro destacado de la familia Alder Lake de Intel, una serie diseñada con el propósito específico de lograr un equilibrio ideal entre potencia y eficiencia en dispositivos de tamaño reducido, como mini PCs y laptops.

El i7-12650H se define como un procesador de alto rendimiento, caracterizado por una configuración híbrida de núcleos que lo distingue en el mercado. Consta de 6 núcleos de rendimiento (P-core) capaces de alcanzar velocidades de hasta 4,7 GHz. Estos núcleos son fundamentales para tareas intensivas en recursos, como la edición de video en alta definición, la renderización 3D en diseño gráfico, o incluso para ejecutar juegos con gráficos avanzados.

Adicionalmente, este procesador integra 4 núcleos de eficiencia (E-core) con una velocidad máxima de 3,5 GHz. Estos núcleos están optimizados para gestionar de manera eficiente tareas menos demandantes, como la navegación web, la edición de documentos o el streaming de contenido multimedia. Por ejemplo, mientras se edita un video, los núcleos P-core pueden encargarse del procesamiento pesado, mientras los E-core manejan tareas secundarias en segundo plano, como las actualizaciones del sistema o la sincronización en la nube.

La arquitectura híbrida del i7-12650H permite que el Mini IT12 se adapte dinámicamente a distintos tipos de cargas de trabajo. Esta adaptabilidad no solo optimiza el consumo de energía, sino que también mejora el rendimiento general del dispositivo, garantizando que se utilice la cantidad adecuada de poder de procesamiento según las necesidades del momento.

Otro aspecto crucial del i7-12650H es su caché L3 de 24 MB, una cantidad generosa que juega un papel vital en el rendimiento. Una caché L3 más grande significa que el procesador puede almacenar más datos para un acceso rápido, lo que se traduce en una mayor velocidad y respuesta del sistema cuando se acceden a aplicaciones y datos utilizados frecuentemente. Esto es particularmente útil en escenarios como la edición de videos, donde el acceso rápido a clips y recursos es esencial, o en juegos, donde la carga rápida de texturas y entornos mejora la experiencia de juego.

Gestión térmica, almacenamiento y RAM del Geekom Mini IT12

El Geekom Mini IT12 incorpora un sistema de gestión térmica avanzado para optimizar el rendimiento del Intel i7-12650H. Este procesador tiene un TDP (Thermal Design Power) de 45W, pero en el Mini IT12, se ha configurado un nivel de potencia base PL1 de 35W. Esta configuración asegura un equilibrio entre rendimiento y eficiencia térmica, lo que es crucial en dispositivos compactos donde el manejo del calor es un desafío.

En escenarios de máxima exigencia, el procesador es capaz de alcanzar un consumo pico (PL2) de hasta 80W. Esto permite un impulso adicional de potencia durante tareas intensivas, como la renderización de video en tiempo real o la ejecución de simulaciones complejas en software especializado.

El Mini IT12 también está equipado con 32GB de RAM DDR4, lo que garantiza una experiencia fluida de multitarea. Esta capacidad de memoria permite al usuario alternar entre diversas aplicaciones y procesos con gran facilidad, lo que es especialmente útil en entornos de trabajo que involucran múltiples herramientas digitales simultáneas.

En cuanto al almacenamiento, el dispositivo cuenta con un SSD M.2 de 1TB, ofreciendo velocidades de lectura y escritura excepcionales. Esto reduce significativamente los tiempos de carga y mejora la eficiencia general del sistema, lo que es crucial al trabajar con archivos de gran tamaño, como los utilizados en edición de video o en aplicaciones de diseño gráfico.

Esta combinación de hardware convierte al Geekom Mini IT12 en una herramienta potente y versátil, ideal para una gama amplia de aplicaciones, desde la creación de contenido digital hasta la gestión de grandes bases de datos.

El sistema de refrigeración del Mini IT12 está diseñado para ser tanto eficiente como silencioso. Sin embargo, es importante mencionar que bajo cargas de trabajo pesadas, el ruido del ventilador puede ser notable. Por cierto, la gestión del ventilador puede ajustarse desde la BIOS, ofreciendo tres modos: silent, normal y performance.

Rendimiento del Geekom Mini IT12

Nos ponemos manos a la obra. Lo conecto con el monitor y abre windows 11 sin problemas. Instalo las plataformas que más uso, incluyendo Blender y Photoshop, y se abren en segundos. Todo indica que los resultados del rendimiento serán perfectos.

El Geekom Mini IT12 muestra un rendimiento que supera las expectativas, ubicándose en el 62º percentil. Esto significa que, en comparación con 100 PCs con componentes idénticos, 38 tuvieron un rendimiento superior. Este resultado se deriva de un promedio de los componentes individuales del sistema.

Aquí tenéis mis resultados en userbenchmark.com:

Procesador

Intel Core i7-12650H : Con 9,205 benchmarks de usuarios, tiene un promedio de rendimiento del 96% .

: Con 9,205 benchmarks de usuarios, tiene un promedio de rendimiento del . Rendimiento en Diferentes Escenarios: Un solo núcleo: Con un puntaje de 184, demuestra ser excepcionalmente capaz para tareas cotidianas como navegación web y aplicaciones de oficina. Múltiples núcleos: Con puntuaciones de 367 (2 núcleos), 653 (4 núcleos), 900 (8 núcleos) y 1298 (64 núcleos), muestra una excelente capacidad para tareas más exigentes, incluyendo trabajo de estación de trabajo y cargas moderadas de servidor. Rendimiento en juegos: Con un puntaje del 98%, este procesador es excelente para juegos en 3D.

Tarjeta Gráfica

Intel UHD Graphics: Aunque el puntaje promedio de 11% en 18,986 benchmarks de usuarios sugiere un rendimiento limitado, es adecuado para tareas informáticas generales. Sin embargo, con un puntaje del 9.21%, solo puede manejar juegos 3D básicos.

Unidad de Almacenamiento SSD

Lexar NM7A1 1TB: Con un puntaje excepcional del 474% en 66 benchmarks de usuarios, este SSD es ideal para uso intensivo en estaciones de trabajo. Facilita un arranque rápido, aplicaciones responsivas y transferencias rápidas de archivos de varios gigabytes.

Memoria RAM

32GB DDR4 a 3200 MHz: Esta capacidad es más que suficiente para cualquier versión de Windows y excede los requisitos de los juegos actuales. Con 32GB, el sistema puede manejar grandes cachés de archivos y sistemas, hospedaje de máquinas virtuales, desarrollo de software, edición de video y procesamiento multimedia en lotes.

Gestión Térmica y Configuración de Potencia

El i7-12650H tiene un TDP de 45W, pero en el Mini IT12 está configurado a un nivel de potencia base PL1 de 35W, equilibrando rendimiento y eficiencia térmica. Puede alcanzar un consumo pico (PL2) de hasta 80W para situaciones de carga máxima.

Rendimiento en Juegos

Aunque el sistema tiene una capacidad limitada para juegos 3D avanzados, es adecuado para juegos básicos y tareas informáticas generales.

Como veis, el Geekom Mini IT12 es una herramienta poderosa y versátil, adecuada para una amplia gama de tareas, desde aplicaciones de oficina hasta cargas de trabajo moderadas de estaciones de trabajo. Sin embargo, su capacidad para juegos 3D es limitada, por lo que no es ideal para usuarios que buscan un dispositivo de juego. Su SSD excepcional y la gran cantidad de RAM lo convierten en una opción sólida para usuarios que necesitan un rendimiento rápido y eficiente para tareas que requieren un uso intensivo de la memoria y almacenamiento rápido.

Precio, descuentos, enlace y conclusión sobre el Geekom Mini IT12

Pequeño pero matón. Es ligero, es muy potente, mucho más de lo que esperaba, y me permite llevarlo de un sitio a otro sin problemas. Yo soy de los que van con el teclado y el mouse a todos los lados, y un mini PC me ayuda desde llegar a un cliente a acceder a un coworking o trabajar en la biblioteca, donde monitores no faltan.

Realmente, vale la pena, pero no penséis que es un ordenador gamer, no podréis ejecutar juegos AAA de última generación de la misma forma que lo hacéis con el ordenador de sobremesa.

Sobre el ruido del ventilador: sí, es mayor de lo que pensaba, pero se puede reducir en caso de que moleste al vecino.

Lo tenéis disponible por 509 euros en Amazon, con descuento de 5% usando el código WN12it12. O desde la web oficial con 20 euros de descuento usando el código wwwhatsnew20.