WhatsApp mejorará la forma de gestionar los canales con esta función

WhatsApp prepara una nueva función que permitirá que el propietario pueda renunciar al canal, y transferirlo a un administrador.

Una dinámica útil en diferentes escenarios, y que podrá implementarse fácilmente desde las opciones del canal. Te contamos los detalles.

Nuevas funciones para los canales de WhatsApp

Los canales de WhatsApp aún no han cumplido un año de su lanzamiento, pero han recibido actualizaciones constantes que ha mejorado de forma notable su dinámica.

Por ejemplo, una de las últimas actualizaciones da a los administradores la posibilidad de enviar mensajes de voz y crear encuestas en el chat. Dos funciones que mejoran la interacción y permite crear un ambiente más cercano con los usuarios que siguen el canal.

Sin embargo, no son las únicas funciones que piensa implementar en los canales. También está desarrollando nuevas opciones que hará que sea más fácil administrar canales de WhatsApp, y el trabajo de los administradores.

WhatsApp permitirá transferir la propiedad de un canal

Y una de las nuevas funciones que WhatsApp está desarrollando permitirá transferir la propiedad de un canal. Sí, el propietario podrá ceder el canal a algunos de sus administradores.

Este proceso es diferente a nombrar a un usuario como administrador para que tenga ciertas responsabilidades en el canal. En este caso, el propietario cede los derechos del canal, y pierde los privilegios como dueño.

Cómo transferir una canal de WhatsApp a otro administrador

Ni el propietario ni el futuro nuevo dueño necesitarán complicarse con opciones raras para realizar este proceso. WhatsApp integrará esta opción en el canal junto con toda la información necesaria antes de realizar el cambio.

Y cuando se complete la transferencia, el ex propietario podrá conservar algunos privilegios como administrador, y por ejemplo, compartir actualizaciones en el canal. Pero no podrá realizar acciones como invitar a otros para que sean administradores, quitarles el cargo, cerrar el canal, etc.

Así que aún puede seguir de cerca el progreso del canal, pero no desempeñándose como propietario. Y por supuesto, si ya no quiere ninguna responsabilidad en el canal, también puede renunciar a su puesto como administrador, y quedar como seguidor del canal.

Esta puede resultar una dinámica práctica cuando hay cambios de roles en el trabajo, el propietario ya no puede dedicarle tiempo al canal, etc. O simplemente puede servir para que el propietario transfiera el canal a otra cuenta de WhatsApp, si es que tiene cuentas independientes para trabajo y cuestiones personales.

Por el momento, esta función está en desarrollo, así que tendremos que esperar a futuras versiones de la beta de WhatsApp para tener una vista previa de su funcionamiento.