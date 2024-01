Transformando contaminación en energía: avance en la producción de hidrógeno a partir de urea

En un mundo ideal, la sostenibilidad y la innovación tecnológica tendrían que ir de la mano. Es por eso que vale la pena hablar de lo que han presentado investigadores del Worcester Polytechnic Institute (WPI), quienes han desarrollado una solución revolucionaria para dos problemas ambientales críticos: la contaminación del agua por urea y la necesidad de fuentes de energía renovables. Este avance representa un hito en el campo de la tecnología ambiental y la producción de hidrógeno.

La urea, un fertilizante agrícola común y subproducto del metabolismo humano, cuando se encuentra en exceso en cuerpos de agua, puede causar eutrofización. Este fenómeno provoca floraciones algales nocivas y zonas muertas hipóxicas, afectando gravemente los ecosistemas acuáticos y la salud humana.

Curiosamente, la urea no es solo un problema; también es parte de la solución. Gracias a su alta solubilidad en agua y su contenido significativo de hidrógeno, la urea emerge como un medio potencial para el almacenamiento y producción de hidrógeno, un combustible limpio y renovable.

El equipo de WPI, liderado por Xiaowei Teng, ha superado un gran desafío: la falta de electrocatalizadores eficientes y económicos. Han creado materiales compuestos por óxidos y hidróxidos de níquel y cobalto, con estructuras electrónicas únicas, que permiten la oxidación selectiva de la urea.

Estos materiales funcionan favoreciendo la oxidación de la urea sobre la del agua. Esto se logra gracias a la configuración electrónica específica de los catalizadores, que permite una reacción rápida y un alto rendimiento de corriente eléctrica, minimizando la oxidación no deseada del agua.

Aaron Deskins, colaborador en el proyecto, realizó simulaciones computacionales que apoyan los hallazgos experimentales. Estas simulaciones demuestran cómo la mezcla de óxidos y hidróxidos de níquel y cobalto facilita la redistribución de electrones, optimizando así la eficacia del catalizador.

La experimentación práctica ha confirmado que estos materiales no solo son capaces de extraer la urea del agua, sino también de convertirla en gas hidrógeno de manera eficiente.

La producción de urea ha sido una práctica común desde la década de 1920, y su uso como fertilizante y aditivo para alimentos es bien conocido. Ahora, esta investigación abre la posibilidad de usar la urea en aguas residuales como una fuente eficiente para producir hidrógeno. Este enfoque trata el problema de la contaminación al mismo tiempo que propone una forma innovadora de generar energía renovable.

La capacidad de convertir un contaminante como la urea en una fuente de energía limpia es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede llevarnos hacia un futuro más sostenible.

Referencias: “Enhanced Urea Oxidation Electrocatalytic Activity by Synergistic Cobalt and Nickel Mixed Oxides” by Tongxin Zhou, Sathya Narayanan Jagadeesan, Lihua Zhang, N. Aaron Deskins, and Xiaowei Teng, Journal of Physical Chemistry Letters, 2024, 15, 1, 81-89.

doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c03257