andersenapp – El fraude que te encuentra por Linkedin y te ofrece trabajo cuestionable

Todo comienza con un mensaje por Whatsapp de alguien desconocido, alguien que se aproxima con algo como «Esta es una oferta de trabajo independiente en la que puede obtener fácilmente ingresos masivos diarios desde la comodidad de su hogar utilizando su dispositivo móvil. No afecta su horario de trabajo actual y no requiere ninguna habilidad o calificación especial«.

Se presentan de diversas formas, como «Ann, asistente de recursos humanos en «JOB TODAY Recruitment Agency, San Francisco, California«, prometiendo maravillas como «Cooperamos con empresas para contratar personas para diferentes puestos. Actualmente ofrecemos interesantes trabajos autónomos remotos a tiempo parcial y tiempo completo en España. Salario por hora: USD 50-100 Salario diario: USD 300-800«.

El caso es que, una vez más, decidí seguir hasta ver a dónde llegaba esto.

Poco después de decirle a la tal «Ann» que quería más información, contacta alguien que se hace llamar Angela, diciendo que trabajan con la empresa Andersen. Comienza con el argumento de «trabajo fácil para ganar dinero«.

Antes de seguir, me voy a hablar con la empresa Andersen (andersenlab.com), quienes me confirman que se trata de fraude:

Pero les sigo la corriente a ver dónde llegamos.

Me piden que me registre en andersenapp, una web en la que ni los botones de «identificarse con Google o Facebook» funcionan. Me dan un código de invitación para el registro.

Una vez dentro me dicen que tengo 25 dólares de saldo para «comenzar a optimizar aplicaciones».

Pero dejan claro que a veces habrá que recargar ese dinero o depositar cantidades en la plataforma para poder seguir trabajando.

Aquí está el truco: si quieres ganar comisiones aprentando botones, tendrás que recargar la cuenta con dinero tuyo, con la promesa de que más tarde se devolverá junto con las comisiones respectivas.

En este caso, por ejemplo, me hacen pagar 630 dólares para ganar una comisión de 3,78, por lo que al final se supone que podré retirar 633,78

Cuando pido explicaciones sobre cómo funciona exactamente esa «optimización», no hay respuestas claras:

Lo único que dice es algo como «Cuando se envía la aplicación, genera tráfico en otras aplicaciones en la tienda de aplicaciones con buena calificación, de modo que cuando se busca en la tienda de aplicaciones se ve con buenas críticas y calificación. Así funciona este trabajo, espero que entiendas si te lo explico de esta manera, ¡avísame cuando hayas terminado con 45/45 aplicaciones y te mostraré cómo calcular las ganancias que puedes obtener!«.

Una vez más voy a la verdadera empresa Andersen y me comentan que no tienen ninguna relación con esta gente, y que están usando su logo de forma fraudulenta.

Lo último que hago es despedirme, diciendo que no me interesa, y acceder a Internet para ver cuándo se creó el dominio andersenapp.com, el resultado: 6 de enero, hace 9 días.

Tened mucho cuidado y nunca lleguéis tan lejos, nadie regala dinero por apretar botones.