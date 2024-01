HONOR Magic6 Lite, mi experiencia y un cupón de 70 euros de descuento

No es fácil innovar en la gama media, pero el lanzamiento del HONOR Magic6 Lite demostró que no es imposible. Estamos frente a un nuevo smartphone que promete elevar los estándares en el segmento de esta gama.

El anuncio del HONOR Magic6 Lite tuvo lugar el 3 de enero de 2023 en Madrid, y ya lo tengo en manos. Es una clara respuesta a las necesidades de los consumidores modernos, con una pantalla de calidad excepcional, capacidades fotográficas avanzadas y una batería de rendimiento mejorado.

Primer vistazo

El HONOR Magic6 Lite, como la última incorporación a la serie Magic de HONOR, se presenta como un ejemplo brillante de la fusión de diseño estético y funcionalidad avanzada en el ámbito de los smartphones. Como decía antes, este dispositivo destaca por su combinación de una pantalla de alta calidad, capacidades fotográficas versátiles y un rendimiento robusto de la batería, todo encapsulado en un diseño elegante y contemporáneo.

Cuenta con una pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas, ofrece una experiencia visual envolvente con una resolución ultra nítida de 1,5K. La gama de colores 100% DCI-P3 y la capacidad para mostrar hasta 1.070 millones de colores garantizan una reproducción de color excepcionalmente vívida y precisa. Incluye características avanzadas de protección ocular, como la atenuación PWM a 1920 Hz y la baja emisión de luz azul, lo que lo hace ideal para el uso prolongado.

En el aspecto fotográfico, el HONOR Magic6 Lite se equipa con un sistema de triple cámara de alta calidad. La cámara principal de 108 MP asegura imágenes claras y detalladas, mientras que la cámara gran angular y la cámara macro añaden versatilidad, permitiendo a los usuarios capturar desde amplios paisajes hasta intrincados detalles de cerca. En próximos artículos hablaré con detalle de la cámara, con ejemplos de fotos diurnas y nocturnas.

El rendimiento de la batería es otro aspecto destacado del HONOR Magic6 Lite. Con una batería de 5300mAh, ofrece un uso prolongado, lo que significa que los usuarios pueden confiar en su dispositivo durante largos períodos sin necesidad de recargas frecuentes. La durabilidad de la batería, que mantiene el 80% de su capacidad incluso después de 1.000 ciclos de carga, es testimonio de la calidad y la fiabilidad del dispositivo.

Pantalla y resolución

Es difícil explicar la experiencia de la resolución con fotos o capturas, pero intentaré transmitir la sensación.

Pantalla ultra resistente

Una de las características más innovadoras del HONOR Magic6 Lite es su pantalla ultra resistente, incorporando la tecnología HONOR Ultra-Bounce. Esta tecnología representa un avance significativo en términos de durabilidad y resistencia a impactos. La pantalla ha sido diseñada para soportar las exigencias del uso diario, lo que implica una mayor resistencia a caídas y golpes. Este nivel de durabilidad es especialmente importante en un contexto donde los smartphones se han convertido en herramientas indispensables en la vida cotidiana, sujetas a todo tipo de situaciones.

La robustez de la pantalla del HONOR Magic6 Lite no es solo una afirmación; está respaldada por la certificación de cinco estrellas en resistencia de SGS, una entidad de inspección y certificación líder en el mundo. Esta certificación es un testimonio de la capacidad de la pantalla para soportar impactos y resistir daños, lo que la convierte en una de las más fiables en el mercado actual. La tecnología de amortiguación avanzada empleada aumenta la capacidad de absorción de impactos hasta en un 1,2 veces, asegurando así que la pantalla no solo sea resistente, sino también duradera.

Pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas

Desde que tenía un Huawei P30 Pro, no había vuelto a probar la pantalla curva. El HONOR Magic6 Lite está equipado con una pantalla OLED curva de 6,78 pulgadas, ofreciendo una experiencia inmersiva y de alta calidad. La naturaleza curva de la pantalla no solo mejora la estética del teléfono, sino que también proporciona una experiencia visual más envolvente, permitiendo una visualización cómoda desde varios ángulos.

Resolución Ultra Nítida de 1,5K y gama de colores

La pantalla del HONOR Magic6 Lite ofrece una resolución ultra nítida de 1,5K, lo que se traduce en imágenes más claras y detalladas. Esta alta resolución es clave para disfrutar de contenido multimedia, juegos y navegación en general. Además, la pantalla admite una gama de colores 100% DCI-P3, asegurando que los colores se reproduzcan con precisión y vivacidad. La capacidad para mostrar hasta 1.070 millones de colores refuerza aún más la calidad de la visualización, lo que resulta en una experiencia de usuario rica y colorida, donde los colores son vivos y los detalles son nítidamente claros.

Protección ocular

Entendiendo la importancia de la salud ocular en una era donde las pantallas son una parte integral de la vida cotidiana, el HONOR Magic6 Lite introduce varias funciones de protección ocular. Estas características son esenciales para reducir la fatiga visual, especialmente cuando se usa el dispositivo por períodos prolongados.

Atenuación PWM a 1920 Hz: Esta tecnología reduce significativamente el parpadeo de la pantalla, incluso en niveles bajos de brillo, proporcionando una experiencia de visualización más cómoda y reduciendo la fatiga ocular.

Capacidades fotográficas

El HONOR Magic6 Lite cuenta con un sistema de triple cámara que consiste en:

Cámara Principal de 108 MP: Esta cámara es la estrella del conjunto, proporcionando una resolución excepcionalmente alta que captura detalles finos y texturas complejas. Su sensor de gran tamaño y alta resolución es ideal para la fotografía en diversas condiciones de iluminación, ofreciendo imágenes claras y nítidas. Equipada con un gran sensor de 1/1.67 pulgadas y una apertura f/1.8, esta cámara capta una cantidad significativa de luz, lo que resulta en imágenes con una claridad y una vividez impresionantes. La alta resolución permite capturar detalles extremadamente finos, y la gran apertura asegura un excelente rendimiento en situaciones de baja luz. Además, la cámara soporta un zoom óptico de 3X y un motor de captura de movimiento avanzado, lo que la hace ideal para una amplia gama de situaciones fotográficas, desde retratos hasta paisajes urbanos.

Lo dicho, en un futuro post os mostraré ejemplos realizados con esta cámara

La batería

La batería es un componente esencial en cualquier smartphone, y en el caso del HONOR Magic6 Lite, se han hecho esfuerzos significativos para asegurar que su batería no solo sea potente sino también duradera. Este enfoque en la batería refleja una comprensión profunda de las necesidades de los usuarios modernos, quienes requieren dispositivos que puedan mantener el ritmo de sus estilos de vida activos y conectados.

En Europa, envían un cargador por separado, ya que en la caja podría no venir incluído.

Etiqueta DXOMARK Battery Gold Label

Una distinción notable del HONOR Magic6 Lite es haber obtenido la etiqueta DXOMARK Battery Gold Label. DXOMARK es una organización independiente reconocida por sus rigurosas pruebas y evaluaciones de la calidad de cámaras, lentes y ahora baterías de smartphones. La obtención de esta etiqueta indica que la batería del HONOR Magic6 Lite no solo cumple sino que supera los estándares de la industria en términos de rendimiento, eficiencia y confiabilidad. Esta distinción es un sello de calidad que respalda la capacidad del dispositivo para proporcionar una experiencia de usuario excepcional en términos de autonomía y gestión de energía.

Capacidad y durabilidad de la batería

El HONOR Magic6 Lite está equipado con una impresionante batería de 5300mAh, que proporciona a los usuarios la libertad de usar su dispositivo intensivamente sin preocuparse por la duración de la batería. Esta capacidad generosa es particularmente importante en el contexto actual, donde el uso de smartphones para navegación en internet, juegos, streaming de video y otras aplicaciones intensivas en energía es la norma. Además, la batería ha sido diseñada para ser no solo potente sino también duradera. Su capacidad para mantener el 80% de su salud incluso después de 1.000 ciclos de carga demuestra un compromiso con la longevidad, asegurando que el dispositivo siga siendo confiable a largo plazo.

Potencia y eficiencia del procesador

El corazón de cualquier smartphone moderno es su procesador, y el HONOR Magic6 Lite brilla en este aspecto con la incorporación del potente y eficiente Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1. Este chipset impulsa el rendimiento general del dispositivo y asegura una gestión eficiente de la energía, lo que es crucial para una experiencia de usuario óptima.

Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1

El Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1 es un procesador de última generación conocido por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Esta selección de procesador para el HONOR Magic6 Lite es una indicación clara de que el dispositivo está diseñado para manejar tareas exigentes sin comprometer la duración de la batería. El Snapdragon® 6 Gen 1 es ideal para usuarios que buscan un rendimiento sólido en juegos, multitarea y uso intensivo de aplicaciones, manteniendo al mismo tiempo una eficiencia energética que prolonga la vida útil de la batería.

Mejoras en el rendimiento de la GPU y la CPU

El rendimiento del procesador en el HONOR Magic6 Lite se ve significativamente mejorado gracias a los avances tanto en la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) como en la CPU (Unidad de Procesamiento Central).

Mejora del Rendimiento de la GPU: Con un aumento del 35% en el rendimiento de la GPU en comparación con generaciones anteriores, el Snapdragon® 6 Gen 1 proporciona una experiencia gráfica mejorada, esencial para juegos y aplicaciones visuales intensivas. Esta mejora asegura que los gráficos sean renderizados con mayor fluidez y detalle, lo que resulta en una experiencia visual más inmersiva y atractiva.

Con un aumento del 35% en el rendimiento de la GPU en comparación con generaciones anteriores, el Snapdragon® 6 Gen 1 proporciona una experiencia gráfica mejorada, esencial para juegos y aplicaciones visuales intensivas. Esta mejora asegura que los gráficos sean renderizados con mayor fluidez y detalle, lo que resulta en una experiencia visual más inmersiva y atractiva. Mejora en la Eficiencia de la CPU: La eficiencia de la CPU se ha incrementado en un 40%. Esto significa que el procesador puede manejar tareas más exigentes con mayor facilidad, garantizando un rendimiento ágil y receptivo. Esta eficiencia mejorada es crucial para mantener el dispositivo funcionando sin problemas, incluso durante el uso intensivo de aplicaciones múltiples, y juega un papel importante en la prolongación de la duración de la batería, ya que la CPU puede realizar más tareas con menos consumo de energía.

Estas mejoras en la GPU y la CPU hacen que el HONOR Magic6 Lite sea un dispositivo excepcionalmente potente en su segmento, capaz de manejar una amplia gama de tareas con facilidad. Ya sea para usuarios que buscan un smartphone capaz de ejecutar juegos de alto rendimiento, o para aquellos que necesitan un dispositivo confiable para multitarea y productividad, el HONOR Magic6 Lite con su procesador Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1 es una opción robusta y eficiente.

Software

Pasamos ahora a la parte del software y las funcionalidades que ofrece, lo que juega un papel crucial en la experiencia general del usuario. Equipado con MagicOS 7.2, basado en Android 13, y complementado por una serie de funciones personalizadas y utilidades, el dispositivo se posiciona como una herramienta altamente versátil y amigable para el usuario.

MagicOS 7.2, la interfaz de usuario que viene con el HONOR Magic6 Lite, se basa en la última versión de Android, Android 13. Esta combinación ofrece una experiencia de usuario fluida y refinada, con mejoras en la privacidad, la personalización y la eficiencia. MagicOS 7.2 está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, proporcionando a los usuarios un control sin precedentes sobre sus dispositivos. Las características clave incluyen:

Mejoras en la Privacidad y Seguridad: Siguiendo las tendencias actuales en la seguridad de los datos, MagicOS 7.2 presenta opciones de privacidad mejoradas, permitiendo a los usuarios tener un mayor control sobre sus datos personales y la forma en que las aplicaciones acceden a ellos.

Siguiendo las tendencias actuales en la seguridad de los datos, MagicOS 7.2 presenta opciones de privacidad mejoradas, permitiendo a los usuarios tener un mayor control sobre sus datos personales y la forma en que las aplicaciones acceden a ellos. Personalización Mejorada: Los usuarios pueden personalizar la interfaz de usuario según sus preferencias, lo que incluye temas, iconos y la organización del menú. Esta personalización aumenta la comodidad y la eficiencia del usuario al interactuar con el dispositivo.

Los usuarios pueden personalizar la interfaz de usuario según sus preferencias, lo que incluye temas, iconos y la organización del menú. Esta personalización aumenta la comodidad y la eficiencia del usuario al interactuar con el dispositivo. Optimización del Rendimiento: MagicOS 7.2 está diseñado para aprovechar al máximo el hardware del HONOR Magic6 Lite, asegurando un rendimiento fluido y rápido, incluso cuando se ejecutan aplicaciones exigentes.

Veamos algunas de las cosas que más me han gustado.

Software de la cámara

Software propio de HONOR

HONOR cuenta con una personalización de Android que ofrece varias funcionalidades extra. Os cuento las más llamativas:

Como veis, es una amplia cantidad de funciones exclusivas que vale la pena conocer.

Me he sentido muy a gusto con las funciones, con el deslizar de su excelente pantalla y con la usabilidad. He podido ejecutar juegos de alto rendimiento, y aunque la cámara aún no la he explorado al máximo (días nublados no son los mejores para hacer fotos), sí me está gustando mucho el super macro (del cual soy bastante adicto).

No recuerdo haber tenido una sensación tan agradable en el uso de un móvil desde el P30 que os comenté antes (que en paz descanse).

Precio y disponibilidad

El HONOR Magic6 Lite, con todas sus características avanzadas y su diseño innovador, llega al mercado con una estrategia de precios y disponibilidad que lo posiciona de manera competitiva. El precio de venta al público recomendado (PVPR) del HONOR Magic6 Lite es de 399€, pero podéis conseguirlo por €329 hasta el 14 de enero.

Lo tenéis disponible en este enlace, recordad marcar el cupón de 70 euros.