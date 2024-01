Top cinco de los mejores simuladores de vuelo para el 2024

Si tu sueño es ser piloto de aeronaves y por diversas circunstancias de la vida no has podido hacer este sueño realidad, no te preocupes. Gracias a los diversos simuladores que existen hoy en día, lograremos sentirnos en las nubes con la interesante experiencia que te hace sentir que realmente tomas el timón de una nave.

Es muy cierto que en algún momento llegamos a cuestionarnos si podemos hacer uso de los simuladores de vuelo si no poseemos alguna consola gamer, y esto para nada será un obstáculo debido a que algunos han sido desarrollados para ser usados desde ordenadores con sistema operativo Windows. He aquí nuestra selección con lo más destacado.

Microsoft Flight Simulator

Es un juego desarrollado por Asobo Studio y es distribuido por Xbox Game Studios, llevando la experiencia a cada uno de nosotros de poder pilotar todo tipo de aviones, desde comerciales hasta avionetas de uso personal, entre esos incluidos los jets. El juego le permite a los usuarios crear su ruta aérea y llegar a su destino de la mano de una experiencia única.

Airline Commander: Flight Game

Es un simulador dedicado para todos aquellos usuarios que no pueden hacerse con los servicios de un ordenador que tenga la capacidad de soportar algún simulador. Puede considerarse una alternativa de simuladores desde vuestro móvil Android.

Lo podemos conseguir de forma gratuita en la Play Store y App Store, aunque como en la mayoría de las aplicaciones móviles, tenemos la posibilidad de hacer compras dentro de la misma para lograr conseguir cualquier accesorio o algún extra. Ojo, esto queda a decisión de cada uno, pero bien es cierto que es una alternativa para volar un rato desde vuestro smartphone.

GeoFS

En el tercer lugar de este top cinco, encontraremos a GeoFS es una alternativa muy recomendada por los usuarios que se encuentran satisfechos con sus servicios. Es un simulador de vuelo gratis, aunque cuenta con versión paga con la cual podremos incrementar los gráficos y por ende aumentar la experiencia.

Funciona por medio de los navegadores web, logrando ejecutarlo desde cualquiera de nuestros dispositivos e incluso podemos jugarlo desde vuestro móvil.

FlightGear

Es un juego de simulación bastante atractivo, ya que es un simulador de código abierto y lo podremos jugar en ordenadores con Windows, macOS y Linux. Así mismo, cuenta con actualizaciones en un rango de hasta tres meses por actualización.

En el mismo podremos encontrar más de veinte mil aeropuertos al rededor de todo el globo terráqueo, con interesantes escenarios internacionales, y por si fuera poco tendremos acceso al avión de nuestra preferencia. Y lo mejor del caso, es que podremos jugarlo en un ordenador de al menos ocho GB de RAM, debido a que los requisitos para disfrutar el juego no son tan altos.

Ace Combat 7: Skies Unknown

En el último lugar de este corto, pero precio top de simuladores de vuelo, nos topamos con Ace Combat 7: Skies Unknown, en el cual tendremos que demostrar si damos la talla al pilotar una aeronave de guerra. Logrando captar toda la concentración del usuario al tratar de derribar a los enemigos.

Pese a ser un videojuego para PS4, los usuarios de PC pueden jugarlo siempre y cuando tengan la compatibilidad con dicha rama de PlayStation, el juego posee más de veinticinco misiones y podremos escuchar idiomas como japonés e inglés tanto de enemigos como de aliados.