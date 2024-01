Top cinco aplicaciones gratuitas de Play Store que podrían interesarte

Casi siempre las mejores aplicaciones son en las que debemos realizar alguna especie de micro pago. Aunque, en algunos casos suelen presentarse una serie de excepciones, ya que para usarlas no tendremos que pagar 1 euro o más para obtener alguna función extra.

Es por ello que en este comienzo año hemos recopilado un top con 5 de algunas de las apps gratuitas de Play Store, las cuales muy seguramente te sorprenderán por sus utilidades, llegándolas a considerar como una herramienta ingeniosa que nos ayudarán en las actividades diarias.

Snapseed

Es de conocimiento para todos los usuarios que existen un sin fin de editores de fotografía para Android, pero hay muy pocos que se encuentren al nivel de Snapssed. No es casualidad que al momento de dar sus primeros pasos fue de la mano de una compañía independiente y tiempo después el gigante de Google se hizo con sus servicios.

De hecho, Google ha hecho hasta lo imposible para que la misma siga teniendo su autenticidad y no pierda la esencia que hizo que más de un usuario se enamorara de ella. La podremos conseguir de manera gratuita en la Play Store.

Waze

No es casualidad que Waze se posicione como la compañía de mapas con la mayor cantidad de usuarios en su rama, es decir, miles de conductores prefieren a Waze por encima de otras alternativas como Google Maps y Google Earth, ya que con esta tendremos acceso a diversos datos que os puedan esperar en la vía.

Si vamos a dar inicio a un viaje de largos kilómetros de distancia, es bastante importante que contemos con esta app, debido a que gracias a su manera fácil de usar podremos ubicarnos y llegar a nuestro destino de una manera segura, y la podemos encontrar gratuita en la Play Store.

Shazam

En el tercer lugar de este top os encontramos con Shazam, una aplicación que hace algún tiempo teníamos que pagar una suscripción para poder usarla. Gracias a que la compañía de Steve Jobs la adquirió, este cambio y es por ello que gracias a sus funciones ha logrado marcar en la última década.

Con esta aplicación podremos descubrir el nombre de alguna que esté sonando a nuestro alrededor, solamente tendremos que abrirla desde vuestro móvil y presionar el logo de Shazam que aparece en la mitad de la pantalla, una vez se reconozca, la app nos arrojará el nombre de la misma. Es una aplicación que podemos encontrar gratuitamente en la Play Store.

Adobe Scan

Es una aplicación muy peculiar, que muy probablemente les caerá como anillo al dedo para todas aquellas personas que se dedican a trabajo de oficina e incluso para aquellos estudiantes que necesitarán escanear documentos frecuentemente.

La podréis encontrar gratuitamente en la Play Store, y seguramente os sacará de apuros más de una vez. Y su eficacia en verídica gracias a su tecnología OCR, logrando reconocer cualquier tipo de texto si es impreso o escrito a mano y convertirlo rápidamente a PDF.

AIMP

Al momento de buscar un reproductor de música que sea totalmente gratuito nos encontramos con una difícil misión, ya que por lo general la mayoría de ellos no funcionan. Aunque, en esta oportunidad no es el caso AIMP es una alternativa si no queremos seguir pagando por una suscripción para escuchar música.

Tendremos gran variedad de formatos para mejorar la calidad de las notas musicales, entre ellos FLAC, OPUS, MP3 y MPGA. Adicionalmente, puede decirse que el reproductor cuenta con una interesante interfaz que la hace atractiva para todos vosotros, además está disponible de forma gratuita en la Play Store.