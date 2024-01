Nueva pantalla OLED de LG para Gaming con tasa de refresco de 480Hz

Recientemente, LG Display ha dado un paso significativo en el mundo de los monitores para juegos con su último panel OLED de 27 pulgadas. Lo que hace especial a este panel es su impresionante tasa de refresco de 480Hz, una cifra que no habíamos visto hasta ahora en pantallas OLED y que marca un hito en la industria.

Este panel no solo destaca por su tamaño, sino también por su resolución 1440p, ofreciendo una imagen nítida y detallada, ideal para los juegos más exigentes. Pero lo que realmente captura la atención es su tasa de refresco. Los 480Hz significan una fluidez de imagen excepcional, algo crucial para los gamers, especialmente en juegos de rápida acción. Además, su tiempo de respuesta de 0.03ms reduce casi a cero el retardo entre la acción del jugador y lo que se ve en pantalla, un factor crítico en el gaming competitivo.

Al compararlo con el anterior modelo de LG, el monitor OLED «Dual-Hz» de 32 pulgadas, este nuevo panel es superior, ya que el modelo anterior requería reducir la resolución a 1080p para alcanzar los 480Hz. En cuanto a la competencia, LG Display ahora se enfrenta directamente con Samsung, que ha lanzado un panel de 360Hz y 1440p. Esta competencia es una excelente noticia para nosotros los consumidores, ya que impulsa la innovación y mejora de productos.

Una característica interesante del nuevo panel de LG es su tecnología META, que promete un mejor brillo y ángulos de visión más amplios, abordando limitaciones previas de las pantallas OLED. Además, LG afirma que este panel emite el nivel más bajo de luz azul en la industria, un aspecto vital para proteger la salud visual de los usuarios.

Es aún incierto qué fabricantes adoptarán este nuevo panel en sus monitores, pero lo que sí sabemos es que LG Display planea mostrar su línea completa de paneles OLED para gaming en el CES 2024, que incluirá tamaños desde 27 hasta 45 pulgadas. Esto nos da una pista de que la empresa tiene grandes planes para el mercado de gaming.

Lo han presentado en news.lgdisplay.com, y desde que lo he leído me he quedado pensando en qué casos sería necesario tener una tasa de este tipo.

La tasa de refresco de una pantalla, medida en hercios (Hz), indica cuántas veces por segundo la imagen se actualiza. En el caso de un panel con 480Hz, estamos hablando de una pantalla que actualiza su imagen 480 veces por segundo. Eso podría ser útil en las siguientes situaciones:

1. Gaming de Alto Rendimiento

Juegos Competitivos: En juegos donde cada milisegundo cuenta, como los shooters en primera persona o juegos de estrategia en tiempo real, una tasa de refresco más alta puede brindar una ventaja competitiva. Permite ver acciones y movimientos con mayor fluidez, reduciendo el desfase entre lo que sucede en el juego y lo que el jugador ve en pantalla.

2. Realidad Virtual

Inmersión y Menos Mareos: En la realidad virtual, una alta tasa de refresco ayuda a crear una experiencia más inmersiva y natural. Además, puede reducir el mareo o la incomodidad que algunos usuarios experimentan, ya que una imagen más fluida y consistente es más fácil de procesar para el cerebro.

3. Profesionales de Edición de Video y Animadores

Edición de Video de Alta Velocidad: Para los profesionales que trabajan con ediciones de video o animaciones a altas tasas de cuadro, una pantalla con 480Hz puede mostrar el contenido con la fluidez necesaria para una edición precisa.

4. Desarrolladores de Juegos y Testers

Pruebas de Juegos: Los desarrolladores y testers de videojuegos necesitan equipos que puedan mostrar los juegos en las mejores condiciones posibles para asegurar una experiencia de usuario óptima.

Como veis, aunque una tasa de refresco de 480Hz puede parecer excesiva para el uso común, en situaciones donde la velocidad y la precisión son clave, como en el gaming de alto nivel, la realidad virtual, y la edición profesional de video, esta característica se convierte en un diferenciador importante, ofreciendo una experiencia visualmente más fluida y precisa.