Contexto.me, el juego de adivinar palabras en español

Seguramente todos vosotros conocéis el juego de Wordle, ese que nos invita a adivinar una palabra diaria a base de analizar las letras que hay o no dentro de la misma.

Es adictivo y original, sin duda, pero hay otro con una mecánica semejante que vale la pena conocer, y que ya está en castellano. Aquí, los jugadores no solo juegan con letras, sino que navegan por el complejo mar de las relaciones lingüísticas, explorando cómo las palabras se entrelazan en el tejido del idioma.

Se trata de Contexto.me, un juego que, al igual que ocurre con Wordle, ofrece una palabra cada día. En estos momentos ya van por la palabra 222. A medida que ponemos palabras, nos dice si está relacionada con la secreta o no. Por ejemplo, si ponemos la palabra «teclado», y la secreta es «cielo», pues seguramente tendrá una posición de más de 3.000, ya que en pocos textos en el mundo aparece teclado junto con cielo.

Ahí es donde está la magia del juego. Han usado una Inteligencia Artificial para ver la relación que tienen las palabras entre ellas, las veces que están en la misma frase o en el mismo párrafo. La palabra «ojo» y la «gafas» están cerca, claro, por lo que si la secreta es ojo, y ponemos «gafas», la veremos en una posición muy importante. Contexto.me se distingue por su uso innovador de la inteligencia artificial. En lugar de centrarse únicamente en la ortografía o estructura de las palabras, como en Wordle, este juego utiliza algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para evaluar la relación semántica entre palabras. La IA analiza grandes conjuntos de datos textuales, aprendiendo cómo las palabras coexisten en el lenguaje cotidiano, en frases y párrafos. Este enfoque permite que el juego comprenda y mida qué tan cercanas están conceptualmente las palabras introducidas por los jugadores respecto a la palabra objetivo del día.

Veamos el paso a paso.

La palabra de hoy es semáforo, y estas son las palabras que mejor posición tienen (me aparece la lista porque ya la he resuelto, claro).

He tenido que hacer 52 intentos para acertar, y he usado una pista… bastante mal, la verdad.

Aquí tenéis algunas de las palabras que he susado durante el juego. Como veis, la palabra naturaleza está en la posición 12533, ya que no tiene ninguna relación con la palabra semáforo.

Las mejores palabras que he dicho son estas. Al decir ojo y después azul, me confundí bastante, y empecé a decir sueco, nórdico, belleza y cosas que poca relación tenían con semáforo. Cuando puse otro color y lo posicionó bien, entendí que el tema no estaba relacionado con los humanos.

Cada día hay una palabra nueva, por lo que podéis ponerlo en vuestra barra de favoritos y disfrutar de algo que, aunque parezca un monumento a la procastinación, tiene más gracia de lo que parece.

La tecnología detrás del juego

Los algoritmos de PLN en Contexto.me probablemente se basan en modelos como BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) o similares, que han sido entrenados en extensos corpus de texto. Estos modelos son capaces de captar matices del lenguaje y entender contextos complejos, algo crucial para determinar la relación entre términos aparentemente dispares.

Lo que hace especial a Contexto.me es su capacidad para realizar un análisis semántico profundo. Por ejemplo, si la palabra secreta es «océano» y un jugador introduce «ballena», la IA puede reconocer la conexión temática fuerte entre ambas palabras, incluso si no aparecen frecuentemente juntas en el mismo contexto. Esto se logra mediante el análisis de las propiedades inherentes y los usos comunes de las palabras, más allá de su mera co-ocurrencia.

Desde el punto de vista técnico, el juego está diseñado para proporcionar retroalimentación instantánea, una característica que requiere un procesamiento de datos rápido y eficiente. Esto sugiere la implementación de una arquitectura de backend optimizada que puede manejar múltiples solicitudes simultáneas sin sacrificar la velocidad o la precisión.

Implementar una IA de esta naturaleza no está exento de desafíos. El juego debe equilibrar la precisión del análisis semántico con la jugabilidad y la diversión. Además, hay oportunidades continuas para mejorar la IA, como ajustarla para entender mejor los matices regionales del español o expandirse a múltiples idiomas.

Enlace: contexto.me