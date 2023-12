Cinco mejores juegos Pass del 2023 para mi Xbox

Para todos aquellos que no conozcan que es Xbox Game Pass, es una suscripción del servicio de juegos por streaming, considerado por algunos gamers en tener los servicios de los videojuegos más populares del mercado. Como un claro ejemplo, vemos a Netflix que recientemente adopto esta faceta.

El dosmil veintitrés, fue uno de los mejores años para este servicio, logrando recolectar millones de suscripciones debido a que se puede acceder por medio de diversas consolas como Xbox Series, Xbox One e incluso tenemos la posibilidad de ingresar y disfrutar de los juegos desde un ordenador.

Hi-Fi Rush

Aunque nadie esperaba que este juego causara tan buena impresión entre la comunidad de gamers, puede decirse que lo logro. Y todo esto gracias a la compañía que lo desarrollo que se llama Tango Gameworks y fue publicado por la compañía tecnológica conocida como Bethesda Softworks y fue lanzado al mercado empezando el año, el veinticinco de enero del presente año.

Teniendo una temática punk, lo cual dejo a más de uno boquiabierto porque su desarrollador es conocido por crear juegos con temáticas de terror y uno de sus títulos terroríficos es The Evil Within. Y gracias a su trabajo, esto no fue un impedimento para tener resultados positivos.

Dead Space

Es una de las primeras franquicias creadas con el motivo de terror, y el responsable de esto fue su creador Glen Schofield, desarrollado por Visceral Games y publicada por la importante compañía de videojuegos conocida como Electronic Arts.

El remake de este juego fue publicado a principios del año, dando una vuelta de tres sesenta a los recuerdos del juego, llevando sus gráficos al siguiente nivel. Tendremos que pasar las misiones, las cuales consisten en explorar la estación espacial que está invadida por los llamados necromorfos.

Forza Motorsport

Es muy probable que la mayoría conozcamos este juego, consiste en competir en carreras tanto clandestinas como en autódromos profesionales, en el juego podremos encontrar más de quinientos vehículos para elegir el que se adapte a nuestro gusto.

Hay que tener presente, que esta franquicia se divide en Forza Motorsport y Forza Horizon. Y una de las características principales, entre ellos, es que el primero podéis correr en las pistas y calles que están grabadas en el juego y en el segundo tendremos la capacidad de jugar en la modalidad de mundo abierto.

Starfield

En el cuarto lugar encontramos a Starfield, siendo un juego de rol desarrollado por Bathesda Game Studios, durante la fusión de Microsoft y Batsheda en el E3 del año dosmil veintiuno. Y este, fue lanzado para game pass en Xbox series el seis de septiembre de dosmil veintitrés.

Siendo este un RPG que atrapa de manera directa a los jugadores, teniendo una modalidad de jugar en primera persona mejorando la experiencia. Logrando recorrer cualquier lugar de la galaxia y el universo con tal de completar todas y cada una de las misiones.

Lies Of P

Por último, y no por ello es el menos importante, encontramos a Lies Of P es un juego desarrollado por Round8 Studio y posteriormente publicado por Neowiz Games. Como dato curiosos, ambas compañías son Sur Coreanas, el juego vio la luz del mercado el diecinueve de septiembre del dosmil veintitrés.

Se ha logrado hacer un nombre en esta lista debido a los diseños de sus personajes, enemigos y mundos. Siendo bastante adictivo para cualquiera de nosotros, logrando ser un juego RPG destacado por su gran jugabilidad al momento de enfrentar a los diversos enemigos.