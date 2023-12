Cuáles fueron los juegos más buscados en Google en 2023: lista del top 10

Año tras año, la gigante compañía de internet y tecnología que conocemos como Google lleva a cabo la tarea, que por medio de una gran investigación conoceremos cuáles fueron las tendencias a lo largo del presente año. Es una actividad que abarca diversas ramas y entre ellas los juegos.

En este top 10 de juegos más buscados por Google en 2023 conoceremos algunos que en su momento de salir al mercado causaron cierta euforia debido al interés que despertó en los fans e incluso llegando otros a ser inspiración para crear películas de la historia.

Hogwarts Legacy

Este juego fue creado a raíz de la popular línea de películas de Harry Potter, siendo un videojuego de rol en el cual la persona deberá decidir a cuál casa de estudio va a pertenecer para desarrollar la historia del mismo. Fue desarrollado por Avalanche Software y publicado por Warner Bros Interactive Entertainment.

Si somos personas que amamos juegos de rol, seguramente el jugar y disfrutar esta historia será algo maravilloso para vosotros. Debido a que, tendrán la oportunidad de explorar el universo de Harry Potter tal como se ve en las películas.

The Last of Us

Debido a la gran historia en la que está basada el juego, se vieron resultados muy positivos entre los grupos de jugadores. Llevando a que, se estrenara una serie en una red de streaming tan grande como lo es HBO Max de la mano de Naugthy Dog.

Aunque a pesar de ser un juego que salió al mercado en dosmil trece para la última consola del momento, la cual era la PS3, y en el dosmil veinte salió su secuela que se llama The Last of Us Part II. Por ende, la segunda parte será la inspiración para la siguiente temporada de la historia.

Connections

Es un juego de palabras desarrollado por The New York Times y pese a que a mitades del presente año salió su versión beta, el juego logro una receptividad bastante positiva al momento de salir como tal al mercado de los videojuegos.

Consiste en que cada jugador tendrá cuatro oportunidades para limpiar una cuadrícula de dieciséis cuadrados, teniendo que escoger cuatro cuadrados al mismo tiempo que encajen en una misma categoría, por ejemplo Animales salvajes. Es un juego con el que podemos realizar bastantes ejercicios mentales para mejorar ciertos aspectos.

Lo tenéis disponible en este enlace

Battlegrounds Mobile India

Obviamente, un juego de Battle róyale no podía quedar por afuera de tan exacta lista, poniendo en cuarto lugar a una versión del Pubg Mobile dedicado a los usuarios de la India. Siendo este desarrollado y publicado por Krafton, curiosamente el juego estaba prohibido al momento que salió en dosmil veintidós por diversos debates sobre la privacidad de los usuarios.

Y fue hasta mayo del presente año que lo volvieron a aceptar para el consumo de los usuarios y el videojuego logro recopilar más de 100 millones de descargas en dispositivos Android.

Starfield

En este top 10 vemos por segunda ocasión un juego de rol, pero esta vez es desarrollado por Bethesda Game Studios. A pesar de que son una compañía relativamente nueva en la carrera de crear juegos de calidad, no han decepcionado a los fans, quienes aseguran que toda la espera valió totalmente la pena.

Baldur´s Gate 3

El juego presentado y desarrollado por Larian Studios, fue galardonado como el juego del año en los premios Game Awards. Al mismo tiempo, hace presencia en la lista de los juegos más buscados del año justo después de su lanzamiento para PC el pasado mes de agosto.

Nuevamente, volvió a realzar su nombre tras la llegada a la última consola de Sony, el PlayStation 5, en el mes de septiembre del año actual y como era de esperarse, recibió una cálida bienvenida por parte de la comunidad gamer de la consola. Además, también fue lanzado para otras consolas para expandir aún más su popularidad y que todos tengan la oportunidad de disfrutar del videojuego.

スイカ ゲーム (El juego de la Sandía)

Es un rompecabezas disponible para la Nintendo Switch, el cual fue creado en Japón por el desarrollador Aladdin X. Aunque fue lanzado hace aproximadamente dos años, su popularidad aumento dentro y fuera del país japonés, gracias a las transmisiones en directo que realizaban las personas en plataformas como YouTube y Twitch.

Diablo IV

Este juego en particular tenía muy altas expectativas y que por supuesto no defraudo a sus fanáticos, es considerado por muchos el mejor juego de RPG en la actualidad. Dejando en claro que gracias a su receptividad logro batir muchos números y entre ellos en la primera semana de su lanzamiento al público logro recaudar más de 666 millones de dólares.

Atomic Heart

Es un videojuego resaltante gracias a su modalidad de primera persona con una temática de rol y terror, este juego trajo consigo estadísticas muy positivas. Fue desarrollado por Mundfish y está ambientado en una época que hace alusión a la nación extinta que llevaba por nombre la Unión Soviética, que hoy en día conocemos como Rusia.

Particularmente tendremos el papel de ser un agente de la KGB, mientras la historia corre iremos conociendo diversos secretos del juego y a medida se va tornando con mucha más dificultad y tendremos que hacer lo máximo para sobrevivir y así mismo completar todas las misiones.

Sons of the Forest

Es la secuela del juego de supervivencia y terror llamado The Forest, ambos fueron desarrollados Endnight Games, el juego se trata de que los usuarios deben sobrevivir en un ambiente hostil y tendrán que sobrevivir usando únicamente los recursos del entorno para hacer frente a las criaturas.