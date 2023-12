ALISIO-1: el ojo avanzado en el cielo para el monitoreo ambiental de las Islas Canarias

La reciente iniciativa de OpenCosmos con su satélite ALISIO-1 representa un paso significativo en la observación de la Tierra y la respuesta a desafíos ambientales. Lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, este pequeño satélite 6U promete revolucionar la manera en que entendemos nuestro planeta, específicamente en las Islas Canarias.

El propósito principal de ALISIO-1, desarrollado en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, es monitorear la actividad volcánica y la vida silvestre. Pero, ¿qué hace único a este satélite? Su carga útil principal, la cámara DRAGO-2, funciona en el espectro del Infrarrojo de Onda Corta (SWIR). Esta tecnología nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden captar, abriendo nuevas posibilidades para la detección de derrames de petróleo y el control de la desertificación.

Una de las características más destacadas de ALISIO-1 es su terminal de comunicaciones ópticas. En lugar de los métodos tradicionales de radiofrecuencia, este sistema utiliza láseres para transmitir datos, ofreciendo una mayor velocidad de transferencia y una seguridad reforzada. ¿Qué significa esto? Una comunicación más eficiente y protegida entre el satélite y la Tierra.

