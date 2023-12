Sueña con unas Navidades más inteligentes con los dispositivos de seguridad smart para el hogar de Yale

Regala a tus seres queridos un hogar más inteligente y conectado gracias al ecosistema de seguridad de Yale.

Cada año, los consumidores se enfrentan a un gran reto: encontrar un regalo para sus seres queridos que, además de gustarles, sea práctico. Para quienes sueñan con un hogar más inteligente y seguro estas Navidades, Yale cuenta con todo un ecosistema de productos que ayudarán a toda la familia a gestionar su hogar de forma más sencilla estas fiestas y a partir de ahora.

Regala un acceso más inteligente a tu hogar con Linus®.

Estas Navidades regala a los tuyos la libertad de no tener que llevar llaves y de disfrutar de un hogar más seguro con la cerradura inteligente Linus®.

La cerradura inteligente Linus® es fácil de configurar e instalar y se integra en cualquier hogar. No hay nada más estresante durante las fiestas que quedarse tirado fuera de casa con los regalos y los niños al volver de las compras navideñas porque has perdido las llaves. Con Linus®, entrar en casa no solo será más seguro y cómodo, sino que además la puerta se abrirá en el momento en que detecte cerca un teléfono o un dispositivo inteligente, como un reloj Apple Watch, con una llave virtual para que puedas entrar en casa sin necesidad de usar las manos y sin llaves. O, si lo prefieres, puede desbloquearse mediante un código preestablecido y un teclado inteligente de Yale. Además, los usuarios pueden consultar cuándo se abre o se cierra la puerta utilizando los registros de acceso detallados de la app.

Con tanta gente entrando y saliendo de casa el día de Navidad para recoger a los abuelos, sacar comida o juguetes del coche o, simplemente, saliendo para tomar un poco de aire y respirar algo de tranquilidad, los clientes necesitan saber que su casa está protegida en todo momento. Los usuarios de Linus® pueden dar acceso a su casa a sus invitados utilizando una llave virtual o código, para que puedan entrar por sí solos si el anfitrión no puede ir a abrirles la puerta. Además, por mucho que te esfuerces por organizar el día perfecto, es inevitable que alguien llegue tarde. Gracias al acceso remoto, si alguien llama a la puerta justo en el momento en que todos empezaban a dar cuenta de la comida de Navidad, los anfitriones podrían abrirla usando la app o su asistente de voz favorito para recibir a sus invitados sin dejar de hacer lo que estabas haciendo.

Mejora la seguridad de tus trayectos y de tu ruta de acceso utilizando un sistema de apertura inteligente.

A veces los mejores obsequios son los que te ayudan proteger los regalos más valiosos. Entérate siempre que alguien abra o cierre los principales puntos de acceso a tu casa, como las verjas de entrada o las puertas del garaje, y facilita los trayectos a tus seres queridos entregándoles un dispositivo de apertura inteligente.

Los Smart Openers de Yale permiten a los usuarios controlar y vigilar las puertas de acceso y del garaje que tengan instalados dispositivos de automatización, sin necesidad de utilizar ni de tener que buscar el mando a distancia. Esto puede ayudar a los usuarios a proteger mejor esos grandes regalos que ellos u otros miembros de su familia han comprado ya tal vez para sus seres queridos (como un coche nuevo o unas máquinas de gimnasio para casa) y que desean guardar en el garaje. Para que estas fiestas todo vaya sobre ruedas, los usuarios también pueden crear una rutina automatizada para sus trayectos usando la app Yale Home. De este modo las puertas de su casa y del garaje se abrirán y cerrarán cada vez que entren o salgan de casa, lo que resulta ideal teniendo en cuenta todos los trayectos que harán las familias durante estas fiestas para visitar a familiares o amigos en Navidades. Los usuarios pueden saber al instante cuándo se han abierto o cerrado los puntos de acceso a su casa consultando la información detallada de esa actividad, lo que la convierte en la herramienta ideal para todo aquel que quiera pillar a Papá Noel el 24 de diciembre…

Regala almacenamiento inteligente para proteger tus objetos más preciados.

Si uno de tus seres queridos es un entusiasta del coleccionismo, la gama de productos de almacenamiento inteligente de Yale incluye variedad de dispositivos ideales para esa persona estas Navidades.

Por ejemplo, la caja fuerte inteligente de Yale es el regalo ideal para estas Navidades para cualquier persona que desee proteger documentos importantes o esos recuerdos y joyas de familia tan preciadas. La caja fuerte inteligente incluye una puerta de seguridad que impide el uso de herramientas para abrirla y un mecanismo de bloqueo con dos bulones antisierra. Para mayor seguridad, la alarma de la caja fuerte se disparará al cabo de 5 intentos incorrectos y se bloqueará durante 5 minutos para impedir el acceso a los amigos de lo ajeno. La caja fuerte inteligente también puede abrirse usando la app Yale Home o mediante comandos de voz, gracias a las integraciones con los principales asistentes inteligentes, como Alexa, Google Home y Apple Home. Así, los coleccionistas más entusiastas o los aficionados a la Historia que tienes alrededor pueden relajarse sabiendo que sus objetos más preciados estarán siempre a buen recaudo.

Los Smart Openers, Linus® y la gama de productos de almacenamiento inteligente permiten a los propietarios de inmuebles compartir llaves virtuales o códigos con personas de su confianza, como canguros, personal de limpieza o miembros de su familia, para ofrecerles acceso seguro y controlado a sus viviendas, garajes, cajas fuertes, armarios, cajones y puertas. Esto puede hacerse usando el mismo código gracias al ecosistema de seguridad inteligente de Yale, manejado a través de la app Yale Home, para no tener que compartir o recordar varios códigos de acceso. Y, si las circunstancias cambian, se puede revocar el código para todos los dispositivos al instante desde la app. El ecosistema inteligente permite a los usuarios monitorizar y controlar la seguridad de su hogar desde una sola cuenta y desde la palma de la mano, para mayor comodidad, haciendo realidad el sueño de un hogar más inteligente y conectado estas Navidades.

Estos son solo algunos ejemplos de las muchas formas en que los dispositivos de seguridad inteligente de Yale pueden convertirse en el regalo de Navidad perfecto para mejorar la vida diaria de tus seres queridos. Sueña con unas Navidades más inteligentes con la ayuda del ecosistema de seguridad inteligente de Yale.

Accede a www.yalehome.es para ver su guía de regalos para navidad y aprovechar nuestras ofertas en distintos productos de seguridad para el hogar. Además, si te suscribes a su newsletter, tendrás una promoción especial sin gastos de envío para estas navidades.