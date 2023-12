Amazon Luna, análisis, mi experiencia y todos los detalles de esta nueva plataforma de juegos

Amazon Luna, el servicio de juegos en la nube de Amazon, se ha posicionado como una alternativa significativa en el mercado de juegos en la nube. La premisa de Luna es permitir a los usuarios jugar una variedad de juegos directamente desde la nube, sin la necesidad de hardware dedicado, más allá de un mando y un dispositivo compatible. Esto significa que los juegos se ejecutan en los servidores de Amazon, lo que elimina la necesidad de un PC con altas especificaciones técnicas.

El servicio se lanzó originalmente en 2022 en Estados Unidos y ha estado expandiéndose a otros territorios, incluyendo España. Su modelo de negocio incluye una suscripción mensual, además de ofrecer juegos gratuitos a los miembros de Amazon Prime. Luna soporta una amplia gama de dispositivos (se puede ejecutar desde el navegador web), incluyendo Fire TV, tablets con Fire OS, PC, iOS, Android, y algunas Smart TVs de Samsung y LG.

Comparativa con otros servicios de juegos en la nube

Al comparar Amazon Luna con otros servicios de juegos en la nube, es importante destacar que Google Stadia, uno de sus competidores iniciales, ya no está en funcionamiento. Google anunció oficialmente el cierre de Stadia el 18 de enero de 2023, después de que el servicio no alcanzara el nivel de tracción esperado con los usuarios. A pesar de su tecnología de baja latencia y la inclusión de juegos destacados en su plataforma, Stadia no logró sostenerse como un servicio viable para Google​​​​​​​​​​​​.

En comparación con servicios activos como NVIDIA GeForce Now y Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna se distingue por su integración con otros servicios de Amazon, como Twitch, y por características únicas como Luna Couch para juegos cooperativos locales a través de Internet. Mientras que GeForce Now y Xbox Cloud Gaming tienen sus propias fortalezas, como un catálogo de juegos más amplio y la posibilidad de jugar títulos que ya poseen los usuarios en otras plataformas, Amazon Luna ofrece una experiencia de juego en la nube más accesible para aquellos que ya están inmersos en el ecosistema de Amazon.

Configuración y requisitos del sistema de Amazon Luna

Amazon Luna es un servicio accesible que ofrece una experiencia de juego en la nube con requisitos de sistema relativamente bajos y una amplia compatibilidad de dispositivos. A continuación, se detallan los aspectos clave de la configuración y los requisitos del sistema:

Dispositivos Compatibles:

PC y Mac: Amazon Luna es accesible a través de computadoras Windows y Mac, lo que lo hace conveniente para una amplia base de usuarios.

Dispositivos móviles: El servicio es compatible con dispositivos Android e iOS, lo que permite a los usuarios jugar en una variedad de teléfonos inteligentes y tabletas.

Amazon Fire TV y tablets Fire OS: Estos dispositivos de Amazon ofrecen una integración natural con Luna, facilitando el acceso al servicio.

Smart TVs: Algunos modelos de televisores Samsung y LG también son compatibles, lo que permite a los usuarios disfrutar de juegos en pantallas grandes sin necesidad de consolas o PCs adicionales.

Requisitos de conexión a Internet:

Velocidad mínima de Internet: Amazon recomienda una conexión a Internet con una velocidad mínima de 10 Mbps para streaming en 1080p, lo cual es bastante estándar para servicios de streaming. Sin embargo, para una experiencia óptima, especialmente en juegos de alta demanda gráfica, se puede requerir una conexión más rápida.

Estabilidad de la conexión: Una conexión a Internet estable es crucial para evitar retrasos o interrupciones en el juego. Las conexiones Ethernet suelen ofrecer la mayor estabilidad, pero una buena red Wi-Fi también puede ser suficiente.

Proceso de Configuración:

Descarga y configuración de la aplicación: Para dispositivos compatibles, los usuarios deben descargar la aplicación Amazon Luna o acceder a través de un navegador web compatible.

Conexión del controlador: Los usuarios pueden utilizar el controlador de Luna, del cual hablaré más adelante.

Inicio de sesión y selección de juegos: Una vez configurado el hardware, los usuarios inician sesión con su cuenta de Amazon y pueden acceder a la biblioteca de juegos para comenzar a jugar.

El mando

El controlador de Amazon Luna se ha diseñado específicamente para mejorar la experiencia de juego en la nube con este servicio. Se trata de un mando inalámbrico que se conecta directamente a los servidores de Luna a través de Wi-Fi, en lugar de conectarse primero al dispositivo del jugador. Esta característica distintiva tiene como objetivo reducir la latencia, que es un aspecto crítico en los juegos en la nube, donde cada milisegundo de retraso puede afectar la jugabilidad.

En términos de diseño y ergonomía, el controlador de Luna presenta un aspecto y una sensación familiar, que recuerda a los mandos convencionales de consolas como Xbox y PlayStation. Ofrece una disposición de botones estándar, incluyendo un D-pad, botones de acción, triggers y joysticks analógicos. Además, incluye características específicas para Luna, como un botón que permite un acceso rápido al servicio y un micrófono incorporado para la funcionalidad de voz.

La compatibilidad de hardware de Amazon Luna se extiende más allá de su propio controlador. El servicio también soporta una amplia gama de controladores Bluetooth, incluidos los mandos actuales de Xbox y PlayStation, lo que proporciona flexibilidad a los usuarios que ya poseen estos dispositivos. Además, los jugadores que prefieren el teclado y el ratón, especialmente para ciertos géneros de juegos como los shooters en primera persona o los juegos de estrategia, pueden utilizar estos dispositivos cuando juegan en una PC o Mac.

El soporte trasero se encaja para poder poner el móvil incrustado y jugar así de forma más cómoda.

En cuanto a las diferencias de rendimiento entre el controlador de Luna y otros controladores, la principal ventaja del mando de Luna es su capacidad para minimizar la latencia. Al conectarse directamente a los servidores de Luna, se elimina un paso en el proceso de transmisión de señales, lo que puede resultar en una respuesta más rápida en los juegos. Esto es particularmente notable en juegos que requieren tiempos de reacción rápidos. Sin embargo, es importante señalar que la calidad de la experiencia de juego también depende de otros factores, como la velocidad y la estabilidad de la conexión a Internet.

Los controladores Bluetooth estándar, aunque pueden experimentar una ligera latencia adicional en comparación con el controlador de Luna, siguen siendo una opción viable para muchos jugadores. Esta ligera diferencia puede no ser perceptible para todos los usuarios, especialmente en juegos menos sensibles a la latencia. Por otro lado, está la opción de utilizar un teclado y un ratón, que ofrece a los usuarios una mayor precisión en ciertos juegos, aunque con la desventaja de no ser tan portátil o conveniente para el juego en dispositivos móviles o televisores.

Juegos de Amazon Luna

La biblioteca de juegos de Amazon Luna y sus canales de suscripción conforman una parte fundamental de la propuesta de valor del servicio, ofreciendo una variedad de opciones para distintos tipos de jugadores.

Amazon Luna proporciona acceso a una biblioteca de juegos que varía según el tipo de suscripción. Incluye juegos tanto gratuitos como de pago, con una gama que abarca desde títulos indie hasta juegos AAA. Los suscriptores de Amazon Prime tienen acceso a una selección rotativa de juegos sin coste adicional, lo que añade valor a la membresía de Prime. Estos juegos gratuitos suelen cambiar periódicamente, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de probar diferentes títulos con el tiempo.

La calidad y variedad de los juegos en la biblioteca de Luna son aspectos destacables. Los usuarios pueden esperar encontrar una mezcla de géneros que incluye acción, aventura, estrategia, juegos familiares y más. Esto garantiza que diferentes tipos de jugadores encuentren títulos de su interés.

Canales de suscripción disponibles

Luna+: Es el canal de suscripción principal de Luna, que ofrece un catálogo ampliado de juegos. Por una tarifa mensual, los suscriptores tienen acceso a una biblioteca más extensa que incluye títulos más recientes y populares.

Ubisoft+: Este canal es una colaboración con Ubisoft, ofreciendo a los jugadores acceso a juegos de Ubisoft en la nube. Ideal para fans de series como ‘Assassin’s Creed’, ‘Far Cry’ y ‘Rainbow Six’, este canal requiere una suscripción adicional.

Jackbox Games: Conocido por sus juegos de fiesta y sociales, el canal Jackbox Games en Luna ofrece una colección de juegos interactivos y divertidos, ideales para jugar en grupos. Esta suscripción es independiente y agrega una dimensión social y casual a la oferta de Luna.

El catálogo de juegos de Amazon Luna destaca por su diversidad, ofreciendo opciones para una amplia gama de gustos y preferencias de juego. La presencia de juegos AAA en la plataforma es un atractivo para los jugadores más dedicados, mientras que los títulos indie y los juegos sociales apelan a un público más casual o a aquellos que buscan una experiencia de juego más ligera.

Sin embargo, es importante señalar que, aunque la biblioteca de Luna es variada, aún puede estar en proceso de crecimiento y expansión, especialmente en comparación con bibliotecas más establecidas de otros servicios de juegos en la nube. La inclusión de canales especializados como Ubisoft+ y Jackbox Games enriquece la oferta, proporcionando opciones específicas para los fans de estos desarrolladores y géneros.

Rendimiento de Amazon Luna

El rendimiento y la calidad de juego en Amazon Luna son aspectos cruciales para la experiencia general del usuario y dependen de varios factores, incluyendo el tipo de juego, el dispositivo utilizado y la conexión a Internet.

En mi experiencia, el rendimiento puede variar según el juego. Los títulos con requisitos gráficos intensivos neceistan una conexión más rápida y estable para funcionar sin problemas, mientras que los juegos menos exigentes suelen funcionar bien incluso con conexiones más moderadas. También he notado que el rendimiento en dispositivos móviles y Smart TVs puede ser ligeramente diferente al experimentado en PC o Mac, principalmente debido a las diferencias en las capacidades de procesamiento y la calidad de la pantalla.

Con mi ordenador gamer no he tenido ningún problema, ni con mi OnePlus 10 Pro 5G, pero con un samsung baratito que tenía por aquí, he notado algo de lag. Por cierto, no es obligatorio usar el mando, puede usarse el móvil directamente con los controles superpuestos.

Si bien esta opción ofrece una gran flexibilidad, también es importante señalar que la experiencia de juego puede variar al usar la pantalla táctil del teléfono como controlador. Algunos usuarios pueden encontrar que los controles táctiles no son tan precisos o cómodos como un controlador físico, especialmente en juegos que requieren una respuesta rápida y precisa.

Amazon Luna soporta una resolución máxima de 1080p. Para los jugadores acostumbrados a resoluciones más altas en consolas o PC, esto puede ser un factor limitante, especialmente al jugar en pantallas grandes. El servicio apunta a ofrecer 60 FPS, lo que es adecuado para una experiencia de juego fluida. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la conexión a Internet y la capacidad del dispositivo. La calidad gráfica en Luna es generalmente buena, pero la compresión inherente al streaming puede afectar la nitidez y los detalles de los gráficos en comparación con los juegos ejecutados localmente, como en todos los servicios semejantes.

En redes ya he puesto algunos vídeos mostrando la experiencia de juego:

Destaco la facilidad y rapidez para empezar a jugar a juegos como «Fortnite», «Batman Arkham Knight», «Citizen Sleeper», «Monster Harvest», y «Steamworld Heist» disponibles a través de la suscripción de Amazon Prime. La experiencia con juegos como «Assassin’s Creed Valhalla» y «Batman: Arkham Knight» fue satisfactoria, con tiempos de carga aceptables y una buena respuesta de los controles.

Características adicionales

Una de las funciones más destacadas de Amazon Luna es su integración con Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos propiedad de Amazon. Esta integración permite a los usuarios de Luna transmitir fácilmente su gameplay en Twitch, lo que facilita a los jugadores compartir sus experiencias en vivo con una audiencia global. Esta característica es especialmente valiosa para los streamers y para aquellos interesados en construir o mantener una comunidad en línea alrededor de sus juegos favoritos. Además, los espectadores en Twitch pueden ver qué juegos se están jugando en Luna y acceder directamente a estos juegos a través de la plataforma, lo que proporciona una experiencia de usuario más integrada y fluida.

Luna Couch es otra innovación significativa en Amazon Luna. Esta función permite a los jugadores disfrutar de juegos cooperativos locales a través de Internet. Tradicionalmente, los juegos cooperativos locales requerían que los jugadores estuvieran físicamente en el mismo lugar. Sin embargo, con Luna Couch, los jugadores pueden invitar a amigos a unirse a sus juegos, incluso si están en ubicaciones separadas. Esto abre nuevas posibilidades para el juego social y cooperativo, eliminando las barreras físicas y permitiendo a los amigos jugar juntos desde cualquier lugar.

La plataforma ofrece también recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias de juego del usuario, lo que mejora la experiencia de descubrimiento y selección de juegos.

Creo que la apuesta es buena, mucha gente lo verá como una opción muy válida para jugar desde cualquier lugar, principalmente los que ya pagan Amazon Prime, claro.