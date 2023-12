Cooking Fever Duels, el nuevo juego móvil que desafía a chefs virtuales

Anunciemos ahora el reciente lanzamiento de «Cooking Fever Duels», desarrollado por Nordcurrent, un título que se presenta como la evolución de la serie «Cooking Fever» y que trae una dimensión completamente nueva al concepto de juegos de cocina: batallas culinarias en tiempo real.

Lo que me llama la atención de «Cooking Fever Duels» es su innovador enfoque en el modo PvP. Por primera vez, los jugadores pueden enfrentarse unos contra otros en desafíos culinarios en tiempo real. La idea es despertar emoción de competir en una cocina virtual, donde no solo se trata de preparar platos exquisitos, sino también de hacerlo más rápido y mejor que tu oponente.

Otro aspecto destacado es la diversidad de recetas y estilos de cocina. Este juego nos lleva en un viaje culinario por todo el mundo, desafiando nuestra habilidad para dominar una gama de platos internacionales. Desde sushi hasta tacos, cada receta es una oportunidad para aprender y competir.

Para los entusiastas de la competencia, el sistema de clasificación de «Cooking Fever Duels» añade una capa adicional de emoción. Hay rangos locales y globales, todo con el objetivo de llegar al título de chef supremo.

No nos olvidemos de la posibilidad de personalizar y mejorar nuestras cocinas y restaurantes. Este aspecto del juego no solo añade profundidad, sino que también nos permite dejar nuestra huella personal en el mundo virtual (malo el juego que no incluya estos detalles).

Para terminar, cuenta con misiones diarias y recompensas estacionales, para que cada día haya algo que hacer y no dejemos al juego olvidado en el móvil.

Lo que Nordcurrent ha logrado con «Cooking Fever Duels» es refrescante. Al integrar elementos competitivos en un género tradicionalmente solitario, han creado una experiencia de juego más dinámica y social.

Un muy interesante juego para los que sienten pasión por la cocina.

Lo tenéis disponible en nordcurrent.com