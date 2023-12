Dos nuevos modelos de Inteligencia Artificial que obtienen datos de Internet

Perplexity AI, una startup emergente en el campo de la inteligencia artificial, ha lanzado dos nuevos modelos de LLM (modelos de lenguaje de aprendizaje automático) llamados pplx-7b-online y pplx-70b-online. Estos modelos innovadores tienen la capacidad de acceder a información en tiempo real de Internet, permitiéndoles proporcionar respuestas precisas a consultas sensibles al tiempo​​.

Los modelos pplx-7b-online y pplx-70b-online son notables por su habilidad para proveer información actualizada, como puntajes deportivos, precios de acciones, o los últimos desarrollos de Google News. Estos modelos están disponibles públicamente a través de pplx-api, convirtiéndose en una API de su tipo única en el mercado. También son accesibles a través de Perplexity Labs, un espacio experimental para LLMs​​.

Perplexity AI ha construido estos modelos utilizando tecnologías de modelos de código abierto, como mistral-7b y llama2-70b, y ha mejorado su desempeño mediante tecnología de búsqueda interna y ajustes finos. La integración de una infraestructura de búsqueda interna les permite extraer información relevante y actualizada de la web, lo que es crucial para informar las respuestas generadas por los modelos​​.

Excited to announce that pplx-api is coming out of beta and moving to usage based pricing, along with the first-ever live LLM APIs that are grounded with web search data and have no knowledge cutoff! https://t.co/VYXIjqdLy9

