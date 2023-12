Mapa de cobertura móvil 5G de Movistar en España

Por fin ha llegado la actualización del mapa de cobertura móvil de Movistar, una transformación tecnológica que afecta a millones de usuarios, ya que podremos verificar si hay cobertura 5G en nuestra región.

Recordemos que Movistar, parte de Telefónica, ha sido un actor clave en la telecomunicaciones españolas por décadas. Desde sus inicios, ha pasado de ofrecer servicios básicos de telefonía a convertirse en un gigante de la comunicación digital. Con la llegada de la tecnología 5G, Movistar no solo prometió velocidades más rápidas y mejor conectividad, sino también la oportunidad de explorar nuevas aplicaciones tecnológicas, desde ciudades inteligentes hasta avances en telemedicina.

Desde el encendido de su red 5G en septiembre de 2020, Movistar ha trabajado incansablemente para expandir su cobertura. Su objetivo inicial era cubrir el 75% de la población española para finales de ese año, y a día de hoy, esta cifra supera el 85%. ¿Qué significa esto? Que más de 40 millones de personas en España tienen ahora acceso a una conexión más rápida y fiable, algo que, personalmente, considero un gran avance en la calidad de vida digital.

El nuevo mapa, disponible en este enlace, es un testimonio visual de cómo la tecnología 5G está remodelando el paisaje digital de España. Cada zona azul que representa la cobertura 5G es una promesa de nuevas posibilidades, tanto para usuarios individuales como para empresas.

Al acceder al mapa, uno puede ver claramente las áreas cubiertas por las redes 2G, 3G, 4G y, ahora, 5G. Esta inclusión del 5G es particularmente significativa, ya que proporciona una imagen clara de cómo la conectividad de última generación está disponible y se distribuye a lo largo del país.

Como en las versiones anteriores, una característica destacada del mapa es su interactividad. Los usuarios pueden hacer zoom en áreas específicas para obtener una visión más detallada de la cobertura. Además, la opción de búsqueda permite a los usuarios introducir una dirección concreta, una funcionalidad útil para quienes quieren saber la cobertura exacta en su domicilio o lugar de trabajo. La elección entre diferentes vistas, como el mapa con relieve o la vista de satélite, añade otra capa de utilidad y personalización a la experiencia del usuario.

La Expansión del 5G+

Movistar no se detuvo en el 5G. En julio, dio un paso más allá con el lanzamiento de su red 5G+ (Stand Alone). Esta red, más avanzada, empezó a funcionar en 11 ciudades y para finales de este año, se espera que esté disponible en todas las localidades con más de 250.000 habitantes. El 5G+ no es solo una mejora en la velocidad de conexión; representa una evolución en la forma en que se procesan y transmiten los datos, abriendo la puerta a aplicaciones aún más sofisticadas y eficientes.

Mirando hacia adelante, Movistar no solo aspira a ampliar su cobertura 5G y 5G+, sino también a ser pionero en la próxima generación de tecnologías de telecomunicaciones. Su visión a largo plazo incluye el apagado progresivo de las redes anteriores, como la 3G, para concentrarse en estas tecnologías más avanzadas que prometen transformar la manera en que interactuamos con el mundo digital.