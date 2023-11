Amazon lanza su nuevo servicio de autenticación con la palma de la mano a empresas

A través de la celebración de la conferencia anual Re:Invent que Amazon está dando lugar esta semana en la ciudad de Las Vegas, entre otros anuncios, la compañía ha presentado el lanzamiento de su nuevo servicio de autentificación biométrica mediante la lectura de la palma de la mano mediante escáner a través de su división AWS.

Bajo el nombre de Amazon One Enterprise, habrá usuarios que ya les pueda sonar familiar al contar con la misma tecnología subyacente empleada en Amazon One, lanzada en el año 2020, para la compra en tiendas Amazon Go, que facilita a los usuarios vincular sus tarjetas de pago con la huella de la palma de sus manos para luego completar las transacciones de sus compras simplemente poniendo la palma de la mano en un escáner.



Amazon One Enterprise disponible en fase preliminar

Amazon One Enterprise ya se encuentra disponible en fase preliminar para clientes de EE. UU., posibilitando el acceso no sólo a las instalaciones físicas, ya sean oficinas, universidades, zonas reservadas, entre otros, sino que además también permitirá el control de acceso a determinado software, sirviendo además como alternativas a otras opciones de autentificación existentes.

Es interesante que con la vuelta de los trabajadores a los espacios físicos de trabajo, haya empresas que prefieran la presencialidad de los trabajadores lo máximo posible al trabajo en remoto, lo que ha originado más de un conflicto en muchas empresas.

Misma tecnología pero diferentes tipos de uso

Desde Amazon quieren dejar claro que a pesar de que Amazon One Enterprise se basa en la misma tecnología e infraestructura que Amazon One, es distinto a lo que se ofrece a los consumidores finales.

Por ello no se puede utilizar para la compra en establecimientos para consumidores finales, alegando que utiliza una «colección privada de firmas de palma para cada empresa, lo que resulta en un sólido aislamiento y seguridad de los datos».

Los usuarios podrán darse de baja

Lógicamente, con este sistema habrá las oportunas preocupaciones de privacidad al estar Amazon almacenando una cantidad ingente de información, o sea, las huellas de la palma de la mano y la identificación de la credencial de los usuarios dentro de su propia infraestructura.

A este respecto, la compañía señala que los usuarios pueden eliminar sus datos biométricos mediante el uso de un dispositivo de inscripción de Amazon One similar al que llegaron a usar para registrarse originalmente, si bien se compromete a la eliminación automática de los datos de los usuarios si no llegan a utilizar un dispositivo Amazon One Enterprise en un periodo de dos años.

En manos de las empresas y otras organizaciones queda ya la decisión de adoptar o no este sistema, que por otro lado, elimina la necesidad de utilizar algún elemento de autentificación, como puedan ser las tarjetas de acceso, que se pueden perder con suma facilidad, donde bastará con utilizar la palma de la mano.

Dos opciones de dispositivo de escaneo

Si se adopta, deberán elegir entre el uso de un dispositivo independiente para integrarse allí donde se necesite, o bien un dispositivo colocado en su propio pedestal. Posteriormente, los trabajadores deberán inscribirse a Amazon One Enterprise mediante su credencial física antes de llevar a cabo la vinculación con la huella de la palma de sus manos con sus perfiles.

Más información: Amazon One Enterprise