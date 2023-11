Así puedes configurar un móvil para no recibir llamadas

Si estamos de vacaciones o nos encontramos en alguna reunión de familiar, de trabajo o simplemente queremos descansar y no queremos recibir llamadas de ninguna persona que interrumpan nuestro día, he aquí una solución para que no te preocupes por ello.

Todos sabemos que las llamadas telefónicas son de vital importancia para comunicarnos rápidamente con otras personas. No obstante, nunca están de más esos momentos en donde solamente queremos descansar de nuestra rutina y queremos desconectarnos un poco. Así pues, para ello observaremos cómo configurar nuestro móvil para no recibir llamadas.

Hay dos métodos para hacer esto posible: uno de ellos es bloqueando todas las llamadas para no recibirlas, mientras que el otro es bloqueando el número de alguna persona en específico. Vamos al lío con las indicaciones.

Cómo configurar mi móvil Apple para no recibir llamadas

Para hacer esto debemos seguir una corta lista de pasos muy sencillos en los cuales no encontraremos ningún tipo de complicación. Y adicionalmente, no tendremos la necesidad de descargar aplicaciones de terceros, ya que gracias a una configuración que traen por defecto los móviles iOS se puede realizar muy fácilmente.

En primer lugar, iremos a “Ajustes”, como un pequeño, pero muy eficiente tip escribiremos en la barra de búsqueda de “ajustes” la siguiente palabra “Enfoque”, seguidamente observaremos varias pestañas en las cuales se pueden observar diversas actividades que requieren mucha concentración.

Nosotros haremos uso de la que dice “No molestar”, puesto que estamos en nuestros días libres o actividades familiares o laborales y no deseamos ser interrumpidos a menos que se trate de alguna emergencia, y para esto podemos seleccionar quienes serán las personas que nos puedan llamar. Y también seleccionar una app para que podamos recibir notificaciones, se recomienda habilitar solamente WhatsApp.

Cómo configurar mi móvil Android para no recibir llamadas

Principalmente, cabe destacar que debido a las diferencias de ambos modelos de smartphones es muy diferente el paso a seguir, pero no por esto se dice que es imposible, ya que es todo lo contrario, puesto que todos los móviles permiten el acceso a la “lista negra”.

Vuestro primer será ir a la aplicación de “Teléfono” en la cual marcamos los números para realizar nuestras llamadas, luego pulsaremos sobre los “tres puntos” que observaremos en la esquina superior derecha, posteriormente tocaremos en “Ajustes de llamada” y después en “Llamadas”. Y nuestro paso final será, tocar sobre “Restricción de llamadas” y en esta sección podremos elegir si bloqueamos “llamadas entrantes, rechazar llamadas de números desconocidos” o en su lugar seleccionar el número de algunas personas en nuestra lista de contactos.