Google Maps usa este sistema para proteger a los usuarios de las reseñas falsas

El equipo de Google ha compartido una serie de dinámicas que se aplican en Maps para evitar que se usen las reseñas para propagar contenido falso.

Teniendo en cuenta diferentes contextos, puede limitar de forma temporal o permanente el uso de las reseñas en Google Maps. Te contamos los detalles.

Cómo evitar Google Maps que se dejen reseñas y calificaciones falsas

Además del uso de la IA y el sistema de moderación para evitar que contenido publicado perjudicial en Maps llegue a los usuarios, Google también aplica medidas para anticiparse a este hecho.

Si bien una de las funciones que ofrece Google Maps es que los usuarios puedan dejar reseñas de los lugares que visitan para ayudar a otros, estas pueden convertirse en una herramienta para propagar información falsa o como forma de acoso.

Para evitar este abuso, el equipo de Google monitorea el sistema de las reseñas para detectar actividad sospechosa, por ejemplo, un aumento repentino de reseñas negativas en algún establecimiento.

Cuando esto sucede, deshabilitan temporalmente la posibilidad de dejar una reseña o calificación, y se eliminan aquellas que han violado las políticas de Google.

En otras ocasiones, Google se anticipa a situaciones que pudieran surgir en Maps teniendo en cuenta próximos eventos, por ejemplo, la época electoral. En esos casos, se impide que los usuarios puedan modificar los datos de los establecimientos implicados en el evento.

Google Maps evita que se dejen reseñas en estos lugares

Por otro lado, hay sitios que el equipo de Google impide directamente que los usuarios dejen reseñas, ya que no contribuyen al resto:

[…] existen protecciones a más largo plazo para lugares donde hemos encontrado que las contribuciones de los usuarios son consistentemente inútiles, dañinas o fuera de tema. Esto incluye lugares a los que la gente acude sin elección o lugares a los que sólo pueden acceder las personas estacionadas o asignadas allí, como comisarías de policía y prisiones

Esto no significa que los usuarios no podrán ver información relevante sobre estos lugares, simplemente no se permiten contribuciones ni reseñas de terceros.

Así que, en la ficha de negocios en Google Maps solo verán los datos correspondientes cargados por las personas responsables.