Oclean X Pro Digital, así es el cepillo de dientes inteligente que he probado

Los cepillos de dientes de ahora se parecen poco a los de antiguamente. Ahora vibran, giran y, en algunos casos, se sincronizan con una app del móvil para indicar cómo anda la limpieza.

Dentro de este último segmento he estado probando el Oclean X Pro Digital (plateado) y Oclean X Pro Digital (dorado), y aquí os cuento la experiencia.

Características generales

Antes de ponerme con el tema, os comento las principales características del Oclean X Pro Digital, un cepillo de dientes eléctrico que combina tecnología moderna y funcionalidad para mejorar la experiencia de higiene bucal:

Motor Patentado : Este motor, que alcanza una frecuencia de 84.000 movimientos por minuto, ofrece una potencia de limpieza 200% superior y una estabilidad 500% mayor en comparación con los cepillos de dientes sónicos tradicionales. Su diseño ayuda en la limpieza profunda y protege el esmalte dental.

: Este motor, que alcanza una frecuencia de 84.000 movimientos por minuto, ofrece una potencia de limpieza 200% superior y una estabilidad 500% mayor en comparación con los cepillos de dientes sónicos tradicionales. Su diseño ayuda en la limpieza profunda y protege el esmalte dental. Pantalla Smart Touchscreen : La pantalla táctil permite un seguimiento en 8 áreas diferentes de la boca, proporcionando retroalimentación instantánea. Utiliza tecnología de giroscopio de 6 ejes para informar sobre áreas mal limpiadas, indicándolas en rojo y dando una puntuación de limpieza del 0 al 100.

: La pantalla táctil permite un seguimiento en 8 áreas diferentes de la boca, proporcionando retroalimentación instantánea. Utiliza tecnología de giroscopio de 6 ejes para informar sobre áreas mal limpiadas, indicándolas en rojo y dando una puntuación de limpieza del 0 al 100. Cabezales de Cepillo : Incluye dos tipos de cabezales – el Plaque Control, con cerdas de diamante DuPont y un raspador de lengua, y el Delicate Care, más pequeño, con cerdas 20% más suaves y cubierta de silicona, diseñado para limpiar áreas difíciles de alcanzar.

: Incluye dos tipos de cabezales – el Plaque Control, con cerdas de diamante DuPont y un raspador de lengua, y el Delicate Care, más pequeño, con cerdas 20% más suaves y cubierta de silicona, diseñado para limpiar áreas difíciles de alcanzar. Modos de Cepillado: Dispone de tres modos de cepillado – el Modo Amanecer para una limpieza suave por la mañana, el Modo Atardecer para una limpieza profunda por la noche, y un Modo Exclusivo personalizable a través de la aplicación Oclean.

Durabilidad de la Batería : Ofrece una duración de batería de 30 días tras 3 horas de carga completa. Incluye una función de recordatorio de batería baja que avisa tres veces antes de apagarse.

: Ofrece una duración de batería de 30 días tras 3 horas de carga completa. Incluye una función de recordatorio de batería baja que avisa tres veces antes de apagarse. Accesorios Incluidos : El paquete contiene la cepillo de dientes eléctrico, cuatro cabezales de cepillo (dos de cada tipo), una funda de viaje recargable, una estación de carga magnética que también sirve como soporte de pared, y un manual de usuario.

: El paquete contiene la cepillo de dientes eléctrico, cuatro cabezales de cepillo (dos de cada tipo), una funda de viaje recargable, una estación de carga magnética que también sirve como soporte de pared, y un manual de usuario. Conectividad y Aplicación : Equipado con Bluetooth, permite el seguimiento y personalización a través de una aplicación.

: Equipado con Bluetooth, permite el seguimiento y personalización a través de una aplicación. Diseño y Materiales : Con un peso de solo 99 gramos y dimensiones compactas, es cómodo de manejar. Su diseño elegante en color plata y sus características reutilizables lo hacen tanto funcional como estético.

: Con un peso de solo 99 gramos y dimensiones compactas, es cómodo de manejar. Su diseño elegante en color plata y sus características reutilizables lo hacen tanto funcional como estético. Sello: Connect Checking con SEHR GUT

Mi experiencia con la app

Vamos ahora al paso a paso del unboxing, de la instalación de la app y del uso.

En la app, durante el proceso de configuración, nos pregunta los hábitos, para que se establezca un tipo de limpieza personalizado.

Será necesario indicar si somos fumadores, si tenemos malformaciones o algún aparato.

Es importante especificar el nivel de blanqueamiento, para que la app sepa que fuerza y estilo aplicar.

Una vez configurado, tenemos nuestros dientes en la app, para que podamos ver si lo estamos limpiando bien en cada sesión.

Es posible incluso especificar un modo de cepillado específico según la hora del día.

Al terminar, me indica que hay una zona que no he lavado bien, y la marca en rojo, para que puede repetir la acción en esa zona.

El cepillo

Se trata de un cepillo bastante ergonómico y elegante. Aquí os dejo algunas fotos del unboxing, donde se ven los diferentes tipos de cabezales, las plataformas de carga y el estuche, estuche que permite cargar el cepillo en los viajes.

Cuerpo del cepillo

Caja completa, parte superior, con los cabezales y la base

Elementos de la caja superior y los cabezales disponibles

La base de carga está compuesta de dos partes, la que se pegará en la pared, y la que se cargará por separado. Se juntan de forma magnética, facilitando la instalación.

La base se puede cargar con mini-usb

La parte inferior del cepillo incluye las conexiones metálicas para la carga

El estuche es elegante, con la marca y textura de piel

En el interior tenemos los pines para realizar la carga

A partir de ahí, el cepillo se carga mientras viaja

El estuche se carga con USB-C, ambos cables están en la caja

Una vez montado, queda elegante y fácil de usar

En la pantalla táctil va indicando en todo momento, en rojo, las zonas que quedan por limpiar

Enlace y precio

Está disponible ya en Amazon Oclean X Pro Digital (plateado) y Oclean X Pro Digital (dorado) por un precio de descuento en estas fechas que baja a los 115 euros.