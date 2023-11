Este vídeo de robots bailando te cambiará el día

Hoy quiero compartir con vosotros algo que me ha llamado la atención: el reciente video de Fourier Intelligence donde su robot humanoide, el GR-1, despliega una serie de movimientos de baile que nos hacen reconsiderar el papel de la robótica en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de un robot que ayuda a las personas mayores, sino de una máquina capaz de moverse con una gracia sorprendente.

El GR-1, más que un simple asistente para la tercera edad, se ha convertido en un verdadero artista. Con actuadores de cadera de 300 Nm, equivalentes a unos impresionantes 50 kg de fuerza, este robot puede realizar movimientos complejos, como giros de cámara y golpes al aire. Imaginen la destreza que requiere para ejecutar esos movimientos con precisión.

Fourier Intelligence no solo está innovando en el campo de la asistencia, sino que también está marcando un hito en el ámbito de la investigación. Planean enviar 100 unidades del GR-1 a varios laboratorios de I+D para seguir mejorando sus capacidades. Esto es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes campos puede impulsar el avance tecnológico.

Cuando vi por primera vez al GR-1 en acción, no pude evitar pensar en el potencial que tiene para transformar la vida de muchas personas. Su capacidad para asistir en tareas cotidianas y ofrecer compañía a quienes más lo necesitan es algo que realmente me emociona. Y no solo eso, sino que su habilidad para entretener añade una dimensión completamente nueva a la relación entre humanos y máquinas. Por desgracia, siempre acaban encontrando antes alguna utilidad militar, aunque espero que en este caso no sea así.

Este proyecto, iniciado en 2019 y presentado en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2023, muestra que el GR-1 es más que un robot; es un paso adelante en nuestra búsqueda de compañía y asistencia tecnológica. Zen Koh, CEO de Fourier Intelligence, lo ve como un cuidador, asistente de terapia y compañero para la vida moderna.

El GR-1 de Fourier Intelligence nos muestra que el futuro de la robótica va más allá de la simple funcionalidad. Es un reflejo de cómo la tecnología puede integrarse en nuestra vida diaria, no solo como una herramienta, sino como una fuente de alegría y compañía.

Bailemos, ahora.