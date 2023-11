15 cosas que no debes compartir en redes sociales

Actualmente cada detalle de nuestras vidas puede ser compartido en un instante, por lo que es crucial ser consciente de la información que divulgamos en redes sociales. Compartir los detalles exactos de nuestros planes de viaje, por ejemplo, puede parecer una forma inocente de expresar nuestra emoción por las vacaciones que se avecinan, pero también puede ser una invitación abierta a riesgos innecesarios. Es solo el primero de los puntos, pero aquí os comentaremos muchos más:

Decir cuándo no estarás en casa

Como decía antes, compartir información detallada sobre tus vacaciones, como fechas exactas de viaje o destinos, puede convertir tu hogar en un objetivo para los ladrones. Esta información es especialmente peligrosa si se combina con otras publicaciones que revelan tu ubicación actual o muestran que no estás en casa. Para mantener tu seguridad, es mejor compartir tus experiencias de viaje y fotos después de haber regresado, protegiendo así tu hogar y bienes personales de posibles amenazas. La precaución en redes sociales es una herramienta poderosa para preservar no solo tu privacidad sino también tu seguridad física.

Datos de ubicación

Nuestra ubicación puede ser un dato valioso, y compartirlo en redes sociales podría tener consecuencias imprevistas. La gestión prudente de esta información es crucial para nuestra seguridad y privacidad.

Al publicar en redes sociales, es común que las aplicaciones ofrezcan etiquetar nuestra ubicación, ya sea a través de la dirección IP o la función GPS del teléfono. Aunque puede ser tentador compartir nuestra ubicación para dar contexto a nuestras publicaciones, esto puede exponer información sensible, como nuestro domicilio actual o lugares frecuentes. Además, las fotos que compartimos pueden contener metadatos que revelen detalles sobre dónde y cuándo se tomaron. Por lo tanto, es aconsejable desactivar los servicios de ubicación y eliminar los metadatos de las fotos antes de subirlas. Esta práctica no solo protege nuestra ubicación actual, sino también la de nuestro hogar y lugares que frecuentamos, salvaguardando nuestra seguridad personal.

Información personal identificable

Es fundamental controlar la información personal que compartimos. La información personal identificable, si cae en manos equivocadas, puede ser un camino directo al fraude y robo de identidad.

Compartir detalles como tu fecha de nacimiento completa, número de DNI o de Seguridad Social, o fotografías de documentos importantes como tu carnet de conducir o pasaporte, puede poner en riesgo tu identidad. Estos datos son piezas clave que pueden ser utilizadas para verificar tu identidad en múltiples plataformas y servicios. Además, debemos tener cuidado con los «cuestionarios divertidos» que circulan en redes sociales y que a menudo preguntan por información utilizada en preguntas de seguridad de cuentas en línea. Al hacer pública esta información, potencialmente estás brindando a los delincuentes las herramientas necesarias para acceder a tus cuentas y comprometer tu seguridad digital.

Quejas y reclamos personales

Las redes sociales pueden parecer un lugar seguro para expresar frustraciones, pero es importante recordar que estas plataformas son espacios públicos. Las quejas y reclamos personales, especialmente sobre el trabajo o relaciones personales, pueden tener consecuencias inesperadas y duraderas.

Publicar quejas sobre tu jefe, compañeros de trabajo o familiares en redes sociales puede llevar a situaciones incómodas o conflictivas. Estos comentarios pueden ser vistos por las personas mencionadas o por otras que podrían informarles. Recuerda que muchas empresas y organismos gubernamentales revisan las redes sociales de los candidatos durante procesos de selección o para otorgar credenciales, por lo tanto, mantener un perfil profesional y evitar publicaciones que puedan hacerte parecer conflictivo o poco profesional es crucial. Como alternativa más saludable, considera la posibilidad de expresar tus frustraciones en un diario privado o hablar con un amigo de confianza.

Evidencia autoincriminatoria

En la era de compartir todo en línea, es fácil olvidar que ciertas publicaciones pueden tener serias implicaciones legales. La publicación de evidencia autoincriminatoria, aunque parezca inofensiva o jocosa, puede tener graves consecuencias.

Las redes sociales no son el lugar para compartir actos ilegales o comportamientos cuestionables. Esto incluye, pero no se limita a, bromas mal formuladas, comentarios incendiarios, fotos o videos de actividades ilegales como conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de drogas o armas ilegales. Incluso compartir fotos explícitas puede ser peligroso y perjudicial para tu reputación. Es fundamental recordar que todo lo que se publica en línea puede ser visto por una amplia audiencia, incluidas las autoridades. Por lo tanto, es esencial abstenerse de publicar cualquier cosa que pueda interpretarse como incriminación y que potencialmente pueda llevar a consecuencias legales.

Nuevas adquisiciones costosas

Es importante ser conscientes de cómo ciertas publicaciones pueden afectar nuestra seguridad y percepción social.

Compartir fotos o detalles de nuevas adquisiciones costosas, como teléfonos, laptops, coches o joyas, puede parecer una forma de compartir logros o felicidad, pero también puede convertirte en un objetivo para ladrones o estafadores. Por otro lado, este tipo de publicaciones puede contribuir a la cultura de la comparación en las redes sociales, donde las personas sienten que sus vidas no son tan emocionantes o exitosas como las de los demás. Es prudente ser discreto sobre posesiones valiosas y considerar cómo la exhibición de riqueza podría ser percibida por otros, tanto en términos de seguridad como de empatía social.

Consejos personales de salud y derecho

Las redes sociales son un espacio donde las personas a menudo buscan y ofrecen consejos sobre una variedad de temas. Sin embargo, dar consejos personales, especialmente en áreas sensibles como la salud o el derecho, puede ser problemático y potencialmente dañino.

Aunque puede resultar tentador ofrecer consejos basados en nuestras experiencias o conocimientos, debemos ser cautelosos, especialmente al tratar temas como la salud, el derecho o las finanzas. La información compartida en redes sociales puede no ser completa o precisa, y los consejos dados sin conocer todos los detalles pueden llevar a consecuencias negativas. Si bien compartir experiencias personales puede ser útil, es importante recordar que cada situación es única y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Recuerda que en el caso de temas médicos o legales, siempre es más seguro buscar la orientación de un profesional cualificado.

Sorteos y concursos sospechosos

Las redes sociales son un terreno fértil para concursos y sorteos, atrayendo a muchos con la promesa de ganar premios atractivos. Sin embargo, no todos estos eventos son legítimos y compartirlos puede tener consecuencias no deseadas.

Aunque compartir sorteos y concursos puede parecer inofensivo, es importante ser crítico sobre su autenticidad. Algunos de estos pueden ser estrategias de phishing o estafas diseñadas para recolectar información personal o difundir malware. Antes de compartir un sorteo o concurso, verifica su legitimidad y considera si podría ser una fuente de molestias para tus contactos. Compartir continuamente este tipo de contenido puede afectar la percepción que otros tienen de ti, posiblemente viéndote como alguien que promueve contenido spam o engañoso. Ser selectivo y crítico con los concursos que eliges compartir puede ayudar a mantener tu credibilidad y proteger a tu red de posibles estafas.

Información privilegiada interna

Es especialmente crucial ser cauteloso al manejar información confidencial o interna, especialmente en el ámbito laboral.

Compartir información privilegiada, ya sea sobre tu lugar de trabajo, estrategias empresariales, cambios de personal, o incluso asuntos familiares delicados, puede tener graves consecuencias. Esta información podría ser sensible desde un punto de vista comercial, legal o personal. La divulgación inadvertida de detalles internos no solo puede perjudicar tu carrera o relaciones, sino que también puede resultar en acciones legales, especialmente si la información es de naturaleza confidencial o protegida. Es fundamental mantener la confidencialidad y recordar que las redes sociales no son el lugar adecuado para discutir o revelar asuntos internos.

Cualquier cosa que no quieras hacer pública

Antes de publicar algo en redes sociales, pregúntate si estarías cómodo sabiendo que esa información podría ser vista por cualquier persona. Una vez que algo se publica en línea, es casi imposible eliminarlo por completo. Incluso si configuras tus publicaciones para que solo las vean tus amigos, siempre existe la posibilidad de que alguien haga una captura de pantalla y la comparta con otros. Por lo tanto, una buena regla general es no publicar nada que no quisieras ver en la portada de un periódico. Este enfoque ayuda a mantener una cierta privacidad y evita arrepentimientos futuros sobre lo compartido en el ámbito digital.

Publicar memes que hayan adquirido connotaciones negativas

En el cambiante mundo de las redes sociales, mantenerse al día con las tendencias actuales es esencial. No hacerlo puede llevar a malentendidos o incluso a situaciones comprometedoras.

Publicar contenido que no está en sintonía con las tendencias actuales o que es insensible a los cambios culturales y sociales puede dañar tu reputación o la de tu marca. Un ejemplo clásico es el uso de memes o referencias que, aunque populares en el pasado, pueden haber adquirido connotaciones negativas con el tiempo. Es importante investigar y comprender el contexto actual de cualquier contenido que decidas compartir, para asegurarte de que no sea ofensivo o inapropiado. Mantenerte informado y adaptarte a las tendencias emergentes es una forma efectiva de garantizar que tus publicaciones sean relevantes y respetuosas.

Publicar contenido insensible

Navegar por las complejidades de lo que es aceptable y lo que no lo es en las redes sociales puede ser un desafío. Ser sensible y respetuoso con el contenido que se comparte es esencial para mantener una presencia positiva y respetuosa en línea.

Aunque el humor es una herramienta poderosa en las redes sociales, es crucial evitar chistes o comentarios que puedan ser considerados insensibles o hirientes. Temas como la raza, la religión, la orientación sexual o las discapacidades deben abordarse con cuidado y respeto. Los comentarios insensibles no solo pueden dañar a los individuos afectados, sino que también pueden tener un impacto negativo en tu reputación o la de tu marca. Antes de publicar, piensa en cómo tu contenido podría ser recibido por una audiencia diversa y asegúrate de que tus publicaciones contribuyan a un entorno en línea positivo y acogedor.

Confundir tu cuenta personal con la de negocios

Es crucial mantener una clara distinción entre tu identidad personal y la de tu negocio o profesión en línea.

Si tienes una cuenta de redes sociales para tu negocio o marca, es importante no mezclar contenido personal con contenido profesional. Lo que compartes en tu perfil personal puede no ser apropiado para tu audiencia profesional y viceversa. Mantener estas dos facetas separadas ayuda a establecer límites claros y asegura que tu mensaje de marca permanezca coherente y profesional. Además, compartir información demasiado personal en una cuenta de negocios puede comprometer tu privacidad o la de tu empresa. Es esencial ser consciente de qué contenido es adecuado para cada tipo de cuenta y mantener una separación clara entre ambos.

Enfadarse por recibir comentarios negativos

Las redes sociales son plataformas donde las opiniones y los comentarios pueden variar ampliamente, y no siempre serán positivos. Aprender a manejar críticas o comentarios negativos de manera constructiva es una habilidad esencial en el entorno digital.

Cuando compartes contenido en redes sociales, especialmente como una marca o figura pública, es inevitable recibir comentarios negativos en algún momento. Es importante no reaccionar con enojo o de manera defensiva. En lugar de ello, trata de ver los comentarios negativos como una oportunidad para mejorar o clarificar malentendidos. Responder de manera calmada y profesional puede convertir una crítica en una oportunidad para demostrar tu compromiso con la excelencia y la atención al cliente. Recuerda que mostrar una actitud abierta y receptiva puede fortalecer tu reputación y credibilidad en línea.

Errores ortográficos o gramaticales

Es crucial que el contenido que se comparte en redes sociales sea claro, correcto y bien presentado.

Antes de publicar cualquier cosa en redes sociales, es esencial dedicar tiempo a editar y revisar el contenido. Errores tipográficos, errores gramaticales o información mal expresada pueden ser notados rápidamente por tu audiencia y no dejarán una buena impresión. En el caso de las marcas o figuras públicas, estos errores pueden afectar la percepción de profesionalismo y credibilidad. Tomarse el tiempo para revisar y corregir tus publicaciones puede marcar una gran diferencia en cómo se recibe y percibe tu contenido.

Si tienes tu cuenta como diversión para los amigos y amigas, no hace falta que seas tan perfeccionista en este punto, claro.