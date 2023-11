El Black Friday de Tronsmart, con el Halo 200 y más

La expectativa crece al acercarse el Black Friday, y Tronsmart está listo para impresionar a los amantes del audio con ofertas inigualables en AliExpress. Su selección promete convertir cada nota, ritmo y acorde en una experiencia auditiva excepcional. Prepárate para la exhibición de innovación sonora de Tronsmart este Black Friday.

El Rey de la Fiesta: Altavoz de Karaoke Tronsmart Halo 200

Conoce el Tronsmart Halo 200, el campeón supremo del sonido festivo. Este gigante ofrece un sonido impresionante de 120W a través de un sistema de 3 vías, asegurando que tus fiestas sean inolvidables. Conecta más de 100 altavoces para una experiencia de audio envolvente, y cautiva a tus invitados con modos de iluminación personalizables a través de la aplicación. Funciones adicionales como el emparejamiento estéreo y entradas para micrófonos y guitarras llevan tus fiestas a otro nivel. No te pierdas el descuento del 31% en AliExpress este Black Friday.

El Escultor de Sonido: Altavoz de Karaoke Tronsmart Halo 100

Mejora tu entorno auditivo con el Altavoz de Karaoke Tronsmart Halo 100. Su sistema de sonido de 60W y 3 vías garantiza un sonido equilibrado con bajos profundos y agudos claros. Los efectos visuales también están presentes, con diferentes efectos de iluminación que se sincronizan con tu música. Personaliza tu experiencia auditiva con los ajustes de sonido controlados por la aplicación y disfruta hasta 18 horas de reproducción. Consíguelo con un descuento del 42% este Black Friday, a un precio de $71.99 en AliExpress.

El Amplificador de Fiestas: Altavoz de Fiesta al Aire Libre Tronsmart Bang

Lleva tus reuniones al aire libre a otro nivel con el Altavoz de Fiesta al Aire Libre Tronsmart Bang. Este prodigio del audio utiliza la tecnología TuneConn™ para sincronizar el sonido a través de más de 100 altavoces, creando un paisaje sonoro ideal para grandes espacios o fiestas privadas en jardines. El altavoz también cuenta con un espectáculo de luces que responde al ritmo, controlable a través de la aplicación Tronsmart, añadiendo ambiente. Con una calificación de impermeabilidad IPX6 y hasta 15 horas de reproducción, la fiesta continúa sin importar el clima. Disfruta de esta potencia sonora a un precio especial de Black Friday de solo $74.56 en AliExpress.

La Experiencia de Sonido Envolvente de 360°: Altavoz Exterior Portátil Tronsmart T7

Conoce el Tronsmart Halo 200, el indiscutible rey del sonido festivo. Con una potencia asombrosa de 120W a través de su sistema de 3 vías, garantiza fiestas legendarias. Sincroniza más de 100 altavoces para una experiencia sonora envolvente y cautiva a tus invitados con modos de iluminación personalizables a través de la aplicación. Funciones adicionales como el emparejamiento estéreo y entradas para micrófonos y guitarras elevan tus eventos. Disfruta de un buen precio de $36.39 en AliExpress este Black Friday.

La Potencia Compacta: Altavoz Exterior Portátil Tronsmart T7 Lite

Compacto no significa compromiso con el Altavoz Exterior Portátil Tronsmart T7 Lite. Tecnología de bajos mejorada y un espectáculo de luces arcoíris dinámico están integrados en este dispositivo pequeño pero potente. El altavoz no solo suena bien; se ve bien en varios colores divertidos, listo para combinar con cada estado de ánimo. No temas a la aventura con su diseño impermeable IPX7 y hasta 24 horas de música, mientras la opción de emparejamiento estéreo duplica tu placer auditivo. Personaliza el paisaje sonoro utilizando la aplicación Tronsmart. Tiene un descuento de $21.99. Aprovecha la oportunidad de conseguirlo por $27.99 en Aliexpress.

La venta de Black Friday de Tronsmart en AliExpress es una invitación a sumergirse en el mundo de la calidad de sonido superior, con productos adaptados para cada audiófilo. Cada artículo en la selección es único y potente, ofreciendo un viaje a través de los reinos del audio prístino. Visita la tienda de AliExpress o el sitio web de Tronsmart para aprovechar las increíbles ofertas y promociones del 23 al 29 de noviembre.