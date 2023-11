El juego del gato y el ratón a lo digital, con mapas en China y descado en el MIT

En los parques de Hong Kong, y de China en general, un nuevo juego está capturando la atención de jóvenes y adultos, transformando el tradicional escondite en una aventura tecnológica. Este juego, conocido como «gato y ratón», combina la emoción del escondite con la tecnología de geolocalización, ofreciendo una experiencia única en la era digital.

Cómo se juega

Los participantes se dividen en dos grupos: los «gatos», que buscan, y los «ratones», que se esconden. Utilizando una aplicación de mapas (Amap, la alternativa china a Google Maps) cada jugador comparte su ubicación en tiempo real. Los ratones tienen un tiempo limitado para esconderse antes de ser perseguidos por los gatos. A medida que los ratones son capturados, se unen al equipo de los gatos, aumentando la emoción y el desafío del juego.

Se usan pulseras de colores diferentes para identificar a gatos y ratones, pulseras que irán cambiando si el gato caza al ratón, claro.

La clave de este juego reside en el uso inteligente de la tecnología de geolocalización. Los jugadores emplean sus smartphones para rastrear y ser rastreados, creando una dinámica de juego que fusiona el mundo digital con el físico. Esta tecnología permite una experiencia de juego más interactiva y estratégica, donde la astucia y la rapidez son esenciales para la supervivencia.

Una experiencia social y física

Más que un simple juego, «gato y ratón» se ha convertido en una actividad social que atrae a personas de todas las edades. Los participantes no solo disfrutan de la emoción de la persecución, sino también de la oportunidad de interactuar, hacer nuevos amigos y disfrutar del aire libre. Este juego representa una nueva forma de socializar en la era digital, combinando ejercicio físico con diversión tecnológica.

En el MIT hablan en primera persona de la experiencia de juego, indicando los retos y algunos trucos para sobrevivir más como ratón, ya que no se trata de quedarse como una estatua mientras los gatos te rastrean con el mapa, se trata de definir una estrategia que pueda alargar los minutos del juego. Mezclarse con grupos de personas o imitar las actividades de los transeúntes para pasar desapercibido, por ejemplo, podría funcionar, así como estar atento a posibles retrasos en la actualización de la ubicación que puedan ser aprovechados.

El éxito de «gato y ratón» destaca cómo la gamificación puede enriquecer nuestras experiencias cotidianas. Este juego es un ejemplo perfecto de cómo las aplicaciones de uso diario, como los mapas digitales, pueden transformarse en herramientas lúdicas, ofreciendo nuevas formas de entretenimiento y conexión social.

Dada la viralidad de este juego en China, no me extrañaría que veamos algo semejante en occidente dentro de poco. No parece difícil programarlo, aunque depende en extremo de la precisión de la localización en el mapa, algo que no siempre funciona.

Podéis ver un ejemplo del juego en este vídeo